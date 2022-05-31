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التضخم يسجل ارتفاعا قياسيا في منطقة اليورو

تاريخ النشر: 31/05/2022 - 13:28

التضخم يسجل ارتفاعا قياسيا في منطقة اليورو
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨

سجلت منطقة اليورو التي تضم 19 دولة تستخدم عملة اليورو، ارتفاعا قياسيا بالتضخم حيث وصل إلى 8.1% نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة المدفوع جزئيا بالحرب الروسية في أوكرانيا.

وأظهر أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، تجاوز التضخم السنوي في أيار/مايو المعدل القياسي السابق البالغ 7.4% الذي تم تسجيله الشهرين الماضيين.

وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 39.2%، ما يظهر بوضوح كيف جعلت الحرب وأزمة الطاقة العالمية المصاحبة لها الحياة أكثر تكلفة بالنسبة لسكان منطقة اليورو البالغ عددهم 343 مليون نسمة.

وبلغ التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى له في الوقت الراهن منذ بدء حفظ سجلات اليورو عام 1997.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.5%، فيما ارتفعت أسعار السلع بنسبة 4.2% وتكلفة الخدمات بنسبة 3.5%.

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#التضخم
#منطقة اليورو
#أسعار الطاقة
#روسيا
#أوكرانيا

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