صادرات الغاز الروسي تراجعت بنسبة 27,6% مقارنة بالعام الماضي

عرب ٤٨ / أ ف ب

سجلت صادرات الغاز الروسي تراجعا بنسبة 27,6% على سنة بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021، حسب ما أعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية بعد خسارة العديد من العملاء الأوروبيين، على خلفية المواجهة بين الروس والأوروبيين منذ غزو أوكرانيا.

وذكرت المجموعة عبر "تلغرام" أن "الصادرات نحو الدول الأجنبية البعيدة (لا تشمل رابطة الدول المستقلة) بلغت 61 مليار متر مكعب أي أقل بنسبة 27,6% (23 مليار متر مكعب) من الفترة نفسها في العام 2021".

وأضافت "غازبروم" أن "شحنات الغاز إلى الصبن عبر خط أنابيب ’باور أوف سيبيريا’ تتزايد، لكنها لم تذكر أي أرقام".

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، طالبت موسكو العملاء من "الدول غير الصديقة" وبينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدفع ثمن الغاز بالروبل.

ويُعد المطلب الجديد إجراء لتجنب العقوبات المالية الغربية على المصرف المركزي الروسي التي فُرضت على خلفية الغزو.

وحتى الآن، أوقفت بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا وارداتها من الغاز الطبيعي بسبب رفضها الدفع بالروبل.

وسارعت دول الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية لكنها منقسمة بشأن فرض حظر على الغاز الطبيعي، في حين تعتمد العديد من الدول الأعضاء بشكل كبير على الإمدادات الروسية في مجال الطاقة.