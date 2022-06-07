أستراليا: التضخم يقود سعر الفائدة إلى ارتفاع مفاجئ

عرب ٤٨ / أ ف ب

رفع البنك المركزي الأسترالي معدلات الفائدة أكثر من المتوقع، اليوم الثلاثاء، وحذر من إمكانية رفعها أكثر في الوقت الذي يحاول المسؤولين السيطرة على التضخم المرتفع بشكل كبير.

وذكر حاكم البنك المركزي، فيليب لو، أن "معدل الإقراض الأساسي لبنك الاحتياط سيرتفع بنصف نقطة مئوية إلى 0,85%"، ما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون بأن يتم رفعه بربع نقطة.

وأشار إلى أن الدعم "الاستثنائي" للاقتصاد عبر المعدلات المنخفضة سيتواصل.

وتأتي الخطوة في وقت أدى التضخم إلى ارتفاع سعر الخس مثلا بنسبة 300% بينما زادت أسعار المنازل المرتفعة أساسا في المدن الرئيسية بربع قيمتها منذ بدء الوباء.

وقال لو "بينما يعد التضخم أقل من ذاك المسجّل في اقتصادات أخرى متقدمة، إلا أنه أعلى مما كان متوقعا في السابق".

وذكر أن "عوامل دولية من بينها اضطرابات في سلاسل الإمداد مرتبطة بكورونا وحرب أوكرانيا تساهم في الجزء الأكبر من هذه الزيادة في معدل التضخم"، بينما حذّر من أن "عوامل داخلية تلعب دورا أيضا" في هذا الصدد.

وأشار إلى أن من بين هذه العوامل الداخلية الذي تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 5,1% الشح في فرص العمل والفيضانات واسعة النطاق.

وأدخل الوباء الاقتصاد الأسترالي في أول ركود له منذ جيل بينما لم يكن التعافي قويا.

ويؤثر رفع المعدلات بشدة على بلد تعد فيه مستويات الدين مرتفعة نتيجة قروض الرهن العقاري باهظة الثمن.

وأفاد لو بأن البنك سيراقب الوضع عن كثب لتحديد إن كانت هذه الصدمة المزدوجة ستؤدي إلى انخفاض الاستهلاك أكثر من المتوقع.

كما حذّر من مخاوف بشأن التوقعات المستقبلية العالمية في وقت تؤدي الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا إلى رفع أسعار الطاقة والمواد الزراعية.

وأكد "هناك ضبابية مرتبطة بكورونا، خصوصا في الصين".