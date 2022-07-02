"تيسلا" تعلن انخفاض عمليات تسليم سياراتها

عرب ٤٨/ أ ف ب

تراجعت أعداد سيارات "تيسلا" الكهربائية التي تم تسليمها في الفصل الثاني من العام مقارنة بالفترة السابقة لأسباب أبرزها إغلاقا استمر لأسابيع لمصنعها في الصين، على ما أعلنت الشركة، السبت.

سلمت الشركة المملوكة من إيلون ماسك 254,695 سيارة بين نيسان/ أبريل وحزيران/يونيو، حسبما قالت في بيان.

ويمثل الرقم زيادة بأكثر من 27% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لكن أقل بنسبة 18% عن الفصل الممتد من كانون الثاني/يناير لغاية آذار/مارس 2022، وأول تراجع من نوعه في أكثر من سنتين.

ويعد ذلك خيبة للشركة التي تقول إنها تسجل نموا قويا وتروج لافتتاح مصنعين جديدين هذا العام في ألمانيا وتكساس.

ويعد انخفاض عدد السيارات التي تم تسليمها أكبر من توقعات المحللين الذين كانوا قد تحدثوا عن تسليم 264,000 سيارة للمشترين، بحسب شركة فاكتسيت، المختصة بالبرمجيات والبيانات المالية.

وكانت تيسلا قد حذرت في نيسان/ أبريل من أن أزمة سلاسل الإمداد التي تضرب قطاع تصنيع السيارات عموما، ستستمر في عرقلة عمليات الإنتاج لديها حتى نهاية العام.

ومع ذلك فقد سلمت عددا قياسيا من السيارات في الربع الأول من 2022.

لكن في الربع الثاني تعرضت الشركة لنكسة مع إغلاق مصنعها في شنغهاي لأسابيع عدة بسبب تدابير الإغلاق الصارمة في الصين إثر ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد.

قالت الشركة في إعلانها، السبت، إنها أنتجت 258,000 سيارة في الربع الثاني من العام "رغم استمرار التحديات المستمرة الناجمة عن سلاسل الإمداد وإغلاق المصنع بشكل خارج عن إرادتنا".

وقالت أيضا إن حزيران/يونيو كان الأعلى من حيث الإنتاج في تاريخ "تيسلا".

من ناحية أخرى أعلنت جنرال موتورز وتويوتا تراجع المبيعات للفصل الثاني في الولايات المتحدة بنسبة 15 و23% على التولي، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.