  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

"تيسلا" تعلن انخفاض عمليات تسليم سياراتها

تاريخ النشر: 02/07/2022 - 22:55

"تيسلا" تعلن انخفاض عمليات تسليم سياراتها
سيارة تيسلا (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

تراجعت أعداد سيارات "تيسلا" الكهربائية التي تم تسليمها في الفصل الثاني من العام مقارنة بالفترة السابقة لأسباب أبرزها إغلاقا استمر لأسابيع لمصنعها في الصين، على ما أعلنت الشركة، السبت.

سلمت الشركة المملوكة من إيلون ماسك 254,695 سيارة بين نيسان/ أبريل وحزيران/يونيو، حسبما قالت في بيان.

ويمثل الرقم زيادة بأكثر من 27% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لكن أقل بنسبة 18% عن الفصل الممتد من كانون الثاني/يناير لغاية آذار/مارس 2022، وأول تراجع من نوعه في أكثر من سنتين.

ويعد ذلك خيبة للشركة التي تقول إنها تسجل نموا قويا وتروج لافتتاح مصنعين جديدين هذا العام في ألمانيا وتكساس.

ويعد انخفاض عدد السيارات التي تم تسليمها أكبر من توقعات المحللين الذين كانوا قد تحدثوا عن تسليم 264,000 سيارة للمشترين، بحسب شركة فاكتسيت، المختصة بالبرمجيات والبيانات المالية.

وكانت تيسلا قد حذرت في نيسان/ أبريل من أن أزمة سلاسل الإمداد التي تضرب قطاع تصنيع السيارات عموما، ستستمر في عرقلة عمليات الإنتاج لديها حتى نهاية العام.

ومع ذلك فقد سلمت عددا قياسيا من السيارات في الربع الأول من 2022.

لكن في الربع الثاني تعرضت الشركة لنكسة مع إغلاق مصنعها في شنغهاي لأسابيع عدة بسبب تدابير الإغلاق الصارمة في الصين إثر ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد.

قالت الشركة في إعلانها، السبت، إنها أنتجت 258,000 سيارة في الربع الثاني من العام "رغم استمرار التحديات المستمرة الناجمة عن سلاسل الإمداد وإغلاق المصنع بشكل خارج عن إرادتنا".

وقالت أيضا إن حزيران/يونيو كان الأعلى من حيث الإنتاج في تاريخ "تيسلا".

من ناحية أخرى أعلنت جنرال موتورز وتويوتا تراجع المبيعات للفصل الثاني في الولايات المتحدة بنسبة 15 و23% على التولي، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

بودكاست عرب 48

#تيسلا
#تسليم السيارات
#انخفاض

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هيئة منظمة تحث الألمان على الاستعداد لنقص محتمل في الغاز
هيئة منظمة تحث الألمان على الاستعداد لنقص محتمل في الغاز

2022-07-02

التضخم في أوروبا يسجل مستوى قياسيا في حزيران
التضخم في أوروبا يسجل مستوى قياسيا في حزيران

2022-07-01

الاحتياطي النقدي الأكبر بين الدول
الاحتياطي النقدي الأكبر بين الدول

2022-06-28

الأكثر قراءة

البعنة: قتيل وإصابة حرجة في جريمتي إطلاق نار

البعنة: قتيل وإصابة حرجة في جريمتي إطلاق نار

2022-07-01
قتيل وإصابة خطيرة إثر جريمة إطلاق نار في بيت جن

قتيل وإصابة خطيرة إثر جريمة إطلاق نار في بيت جن

2022-07-01
غانتس يوعز بالتحقيق بتسريبات أمنيّة بشأن إيران

غانتس يوعز بالتحقيق بتسريبات أمنيّة بشأن إيران

2022-07-01
حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا

حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا

2022-07-01
استطلاع: نتنياهو سيشكل حكومة بحال انضمام

استطلاع: نتنياهو سيشكل حكومة بحال انضمام "يمينا" برئاسة شاكيد إليه

2022-07-01