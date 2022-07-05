إذا كنت تخطط للاستثمار بالعملات الرقمية أو المشفرة في عام 2022 فلا بد أنك تريد أن تبقى على اطلاع على أهم أخبار هذا المجال. قد يكون إيجاد الاستثمار الأفضل في العملات الرقمية أمرا محيرا وقد يكلف الشخص كل ما يملكه وكل ما وفره خلال سنين حياته العملية. ولذلك فقد قمنا بتجميع أهم الأخبار والمعلومات عن سوق العملات الرقمية في عام 2022 لتكون دليلك قبل البدء بهذه الخطوة. ولكن في البداية دعونا نعرف العملات الرقمية أو المشفرة.

ما هي العملات الرقمية؟

العملات المشفرة أو الرقمية هي أصول رقمية يمكن تداولها من دون وجود جهة رسمية حاكمة مثل الحكومة أو المصارف. وحتى يومنا هذا يوجد أكثر من 19000 عملة مشفرة في العالم وتمثل قيمتها مجتمعة 1.3 تريليون دولار أميركي.

العملات الرقمية الأفضل في عام 2022

بيتكوين BTC

يبلغ رأس مال عملة بيتكوين ما يقدر بـ565 مليار دولار أميركي. يعود إطلاق عملة بيتكوين في عام 2009 لساتوشي ناكاموتو وتعتمد على بلوكتشين أو ما يطلق عليه سجل التداولات على الشبكة ما بين آلاف المستخدمين. تعتمد عملة بيتكوين الرقمية على حل معادلات أو ألغاز مشفرة لإضافة عملات جديدة على سجل التداولات وهذه العملية تحمي عملة بيتكوين من المزورين وتدعى دليل العمل.

يذكر أن سعر عملة بيتكوين قد قفز بعد أن ذاع صيتها وبدأت تذكر حتى في الأفلام والمسلسلات الأميركية وهي تتصدر قائمة العملات الرقمية الناجحة منذ وقت طويل نسبيا لدرجة أنها تعتبر المقياس أو العملة التي يتم مقارنة أي عملة رقمية أخرى بها. في عام 2016 كان من الممكن لأي مستخدم شراء عملة بيتكوين بسهولة بسعر يبلغ 500 دولار أميركي أما اليوم فبلغ سعر العملة الواحدة 29.700 دولار أميركي بما يعادل ازيادا بنسبة 5800%.

إيثيريوم ETH

يبلغ رأس مال عملة إيثيريوم ما يقارب 219 مليار دولار وهي منصة رقمية وعملة مشفرة أو رقمية بنفس الوقت. تعتبر عملة إيثيريوم واحدة من العملات المفضلة لدى المبرمجين أو مطوري البرامج لأنها تتميز بتطبيقات خاصة مثل العقود الذكية التي تقوم بالتنفيذ بشكل تلقائي عند إتمام الشروط الخاصة بها وما يعرف عالميا بـNFT أو الرموز غير القابلة للاستبدال.

وشهدت عملة إيثيريوم كذلك قفزة كبيرة في قيمتها السوقية حيث كان بالإمكان في عام 2016 شراء العملة الواحدة منها بمقدار 11 دولار أميركي أما في بداية شهر حزيران/يونيو من عام 2022 فقد بلغ سعر العملة الواحدة منها 1800 دولار بنسبة زيادة تقدر بـ16.300%.

تيذر USDT

تقدر قيمة رأس مال عملة تيذر الرقمية بـ75 مليار دولار أميركي وتعتبر عملة ثابتة لأنها مدعومة من قبل عملات رسمية مثل الدولار الأميركي واليورو وعادة ما تحافظ على قيمة قريبة من هذه العملات. وهذا يعني أن عملة تيذر نظريا تحافظ على سعر ثابت بالمقارنة مع غيرها من العملات الرقمية ولذلك يفضلها المستثمرون الذين يهابون تذبذب سعر العملات الرقمية الاعتيادية.

عملة الدولار الأميركي الرقمية USDC

يقدر رأس مال هذه العملة بـ54 مليار دولار أميركي وهي مثل عملة تيذر تعتبر عملة رقمية ثابتة خصوصا أنها تهدف لبقاء سعرها مساويا لدولار أميركي واحد. تدعم عملة إيثيريوم الرقمية عملة الدولار الأميركي الرقمية ويمكن باستخدامها إتمام التداولات العالمية.

عملة باينانس الرمزية BNB

يقدر رأس مال عملة باينانس الرقمية بـ49 مليار دولار أميركي وهي نوع من العملات المشفرة التي يمكن استخدامها لإتمام العمليات التجارية ودفع الرسوم والإيجارات وتعتبر واحدة من أكبر أسواق العملات الرقمية في العالم. جرى إطلاق عملة باينانس في عام 2017 وقد تجاوزت تعاملات باينانس منصة باينانس ويمكن اليوم استخدامها للتجارة وعمليات الدفع وحتى حجوزات السفر. بالإضافة إلى ذلك فيمكن استبدال عملة باينانس بغيرها من العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثيريوم.

كانت قيمة العملة الواحدة من باينانس في 2017 تساوي 0.10 دولار أميركيا أما في بداية شهر حزيران/يونيو 2022 فقد بلغ سعرها 300 دولار أميركي بنسبة زيادة بلغت 300.000%.

عملة إكس آر بي الرقمية XRP

يقدر رأس مال عملة إكس آر بي بحوالي 19 مليار دولار أميركي وهي من إنتاج نفس المصنعين الذين قدموا للعالم عملة ريبل الرقمية وإكس آر بي شركة تقنيات وعمليات دفع رقمية ويمكن استخدامها لتسهيل تداول عدة أنواع من العملات.

كان سعر عملة إكس آر بي الواحدة في مطلع عام 2017 ما يعادل 0.006 دولار أميركي أما اليوم فقد تجاوز سعرها 0.40 دولار أميركي وهي زيادة تقدر بنسبة 6400%.

عملة كاردانو الرقمية ADA

تقدر قيمة رأس مال عملة كاردانو الرقمية بما يقارب 18 مليار دولار أميركي وتعتبر واحدة من اللاعبين الجدد في ساحة العملات الرقمية وتتميز بأسبقيتها باعتماد إثبات الملكية كطريقة للتأكيد. تسرع هذه الطريقة عملية التداول وتقلص من حجم الطاقة المستهلكة فيها ومن آثار التحويل والتداول البيئية السلبية عبر إلغاء المنافسة بين المستخدمين على عكس غيرها من العملات الرقمية التي تعاني من هذه المشكلة مثل بيتكوين. تعمل عملة كاردانو مثل ملة إيثيريوم من حيث السماح بالعقود الذكية والتطبيقات غير المركزية التي تغذيها عملة كاردانو بصفتها عملتها الأساسية.

يعتبر تطور عملة كاردانو من حيث القيمة السوقية خجولا بالمقارنة مع غيرها من العملات الرقمية، حيث في عام 2017 كان سعر العملة الواحدة منها 0.02 دولار أميركي ويصل اليوم إلى 0.55 دولار بنسبة زيادة بلغت 2.650%.

عملة باينانس دولار أميركي BUSD

تبلغ قيمة رأس مال هذه العملة الرقمية 10 مليار دولار أميركي وهي عملة رقمية ثابتة تم إيجادها من قبل باكسوس وباينانس ويدعمها الدولار الأميركي. تمتلك باكسوس مبلغا من الدولارات الأميركية بما يعادل القيمة الإجمالية من BUSD المتداولة للحفاظ على قيمتها.

عملة سولانا SOL

يبلغ رأس مال هذه العملة 14 مليار دولار أميركي وقد جرى إطلاقها في 2020 بسعر بلغ للعملة الواحدة منها 0.77 دولار أميركي، وقد بلغ سعرها في حزيران/يونيو هذا العام 40.58 دولار أميركي بزيادة تقدر بنسبة 5.100%.

عملة دوجكوين DOGE

تقدر قيمة رأس مالها بـ11 مليار دولار أميركي وقد جرى إطلاقها في 2013 كدعابة تطورت لتصبح واحدة من أنجح العملات الرقمية الحالية. يذكر أن قيمة عملة دوجكوين في 2017 كانت 0.0002 دولار أما سعرها اليوم فهو 0.08 دولار أميركي بنسبة زيادة تقدر بـ40.000%.