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الاحتياطيّ الفدراليّ الأميركيّ يشير إلى إمكانيّة تحوُّل التضخّم إلى حالة ثابتة

تاريخ النشر: 07/07/2022 - 10:21

الاحتياطيّ الفدراليّ الأميركيّ يشير إلى إمكانيّة تحوُّل التضخّم إلى حالة ثابتة
رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول(geety images)
عرب ٤٨

أعرب مسؤولو البنك المركزي الأميركي، الشهر الماضي، عن قلقهم من إمكانية تحوّل التضخم المرتفع إلى حالة طويلة الأمد، وشددوا على استعدادهم لمواصلة رفع معدلات الفائدة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، بحسب محضر آخر اجتماع بشأن السياسة النقدية.

وجاء في محضر الاجتماع الذي عُقد في 14-15 حزيران/ يونيو، ونُشر الأربعاء، أن المسؤولين يشعرون بالقلق من "أن الضغوط المرتبطة بالتضخم لا تبدي مؤشرات على أنها تتراجع".

وأوضحوا أن ذلك يعني أن ارتفاع الأسعار قد يكون "مستمرا بشكل أكبر مما كانوا يتوقعون سابقا".

وأشار العديد من صناع السياسات إلى وجود "خطر كبير... من أن التضخم المرتفع سيصبح متأصلا إذا بدأ العامة التشكيك في مدى تصميم اللجنة"، أي لجنة السوق الفدرالية المفتوحة التي تحدد سياسات الاحتياطي الفدرالي.

لكن التقرير كان واضحا بشأن عزم المسؤولين على مواصلة الجهود الرامية لتهدئة الاقتصاد على الأقل حتى نهاية العام.

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#الاحتياطيّ الفدراليّ الأميركيّ
#التضخم
#البنك المركزي الأميركي

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