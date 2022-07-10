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وزير فرنسي يدعو للاستعداد مسبقًا "لقطع كلي" من إمدادات الغاز الروسي

تاريخ النشر: 10/07/2022 - 19:35

وزير فرنسي يدعو للاستعداد مسبقًا "لقطع كلي" من إمدادات الغاز الروسي
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، خلال اجتماعات اقتصادية في إيكس -آن-بروفانس (جنوب) إلى الاستعداد مسبقًا "لقطع كلي" لإمدادات الغاز الروسي، معتبرًا أنه "الخيار الأكثر ترجيحًا".

وقال المسؤول الثاني في الحكومة الفرنسية "دعونا نستعد للقطع الكلي للغاز الروسي، إنه الآن الخيار الأكثر احتمالا. وهذا يفترض بنا الإسراع في استقلالية طاقتنا".

وتابع "نحن مستقلون للغاية، ولا نحبذ الاعتماد على الآخرين. يجب أن يكون الاستقلال الأول في الطاقة".

وأضاف وزير الاقتصاد "يتعين علينا الاستعداد الآن لمعركة التنظيم والتقنين والتقشف وخفض الاستهلاك... علينا الآن اتخاذ القرارات".

كما أثار إعادة تأميم شركة الكهرباء الفرنسية بالكامل التي أعلنتها رئيسة الوزراء إليزابيث بورن هذا الأسبوع.

ورأى لومير أن "وحدة القيادة الكاملة" هذه ستسمح "باتخاذ قرارات أسرع بشأن القضية الإستراتيجية المتعلقة بإنتاج كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية في فرنسا".

تمثل أزمة الطاقة بالنسبة للوزير "أهم قضية في الأشهر المقبلة"، ويجب الاستعداد لقطع كلي في إمدادات الغاز.

أكد لومير "نحن نواجه أزمة طاقة يمكن أن تولد تبعات كبيرة للغاية على حياتنا اليومية وعلى فرص العمل وعلى أداء شركاتنا وعلى الأداة الصناعية الفرنسية".

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#الحرب الروسية الأوكرانية
#فرنسا
#قطع إمدادات الغاز

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