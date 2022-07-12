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اليورو يتساوى مع الدولار بظل أزمة إمدادات الغاز الروسي

تاريخ النشر: 12/07/2022 - 14:42

اليورو يتساوى مع الدولار بظل أزمة إمدادات الغاز الروسي
(Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات

انخفضت قيمة اليورو اليوم، الثلاثاء، لتبلغ دولارًا واحدًا، في مستوى لم يُسجّل منذ طُرحت العملة الموحدة للتداول قبل عشرين عامًا، وذلك في ظل المخاطر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي.

وبلغت قيمة اليورو دولارًا واحدًا نحو الساعة 09:50 بتوقيت غرينتش لفترة وجيزة، في سابقة منذ كانون الأول/ديسمبر عام 2002، قبل أن ترتفع مجدّدًا بشكل طفيف.

ويخيّم القلق على الأسواق بسبب أزمة طاقة كبيرة في القارة العجوز، إذ تسري شكوك بشأن إذا كانت روسيا ستستأنف تسليم الغاز بعد تعليقه لإجراء أعمال صيانة في أنبوبَي غاز نورد ستريم 1. ويزيد هذا الوضع المخاوف من ركود في أوروبا.

ويرى المحلل لدى شركة Oanda، جيفري هالي، أن موارد الطاقة الروسية هي "في قلب العاصفة في أوروبا" وإعلان كندا، يوم السبت الماضي، إعادتها لألمانيا توربينات مخصصة لأنبوب غاز نورد ستريم لتخفيف حدة أزمة الطاقة مع روسيا "كان بدون تأثير إيجابي".

وبدأت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة، أمس، فترة صيانة لأنبوب نورد ستريم 1، تستمرّ 10 أيام. وتنتظر ألمانيا ودول أوروبية أخرى لمعرفة ما إذا كانت روسيا ستستأنف تسليم الغاز بعد هذه الفترة.

ويعتبر هالي أن "المسألة الرئيسية هي معرفة ما إذا كان الغاز سيأتي بعد 21 تموز/يوليو. يبدو أن الأسواق استبقت الأحداث وأخذت قرارها".

وحذّر المحلل لدى شركة UBS، مارك هيفيلي، من أن وقف تسليم الغاز الروسي لأوروبا "سيسبب ركودًا في كل منطقة اليورو مع انكماش اقتصادي لثلاثة فصول متتالية".

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#الأسواق الأوروبية
#يورو
#دولار أميركي
#الغاز الروسي

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