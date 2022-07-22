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المركزي الروسي يخفض معدلات الفائدة بخلاف توقعات الأسواق

تاريخ النشر: 22/07/2022 - 18:26

المركزي الروسي يخفض معدلات الفائدة بخلاف توقعات الأسواق
من أمام البنك المركزي الروسي (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن البنك المركزي الروسي اليوم، الجمعة، عن تخفيض معدلات الفائدة الرئيسية بشكل كبير من 9.5% إلى 8%، وهو انخفاض أكبر مما توقعته الأسواق؛ وبرره بتباطؤ التضخم.

وبعد التخفيض الذي بلغ 150 نقطة، أصبحت نسبة فائدة البنك المركزي الروسي حاليا أقل مما كانت عليه قبل بدء غزة أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير الماضي.

وكان البنك المركزي عمد إثر العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا ردا على الهجوم على أوكرانيا، إلى رفع معدلات الفائدة بشكل كبير من 9,50% إلى 20%، قبل إجراء عدة تخفيضات في الأشهر الأخيرة.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم مبررا الخفض الجديد، إن "معدلات نمو أسعار الاستهلاك تبقى منخفضة، ما يسهم في مزيد من تباطؤ التضخم السنوي".

ومع ذلك، أقر بأن "البيئة الخارجية لا تزال تشكل تحديات للاقتصاد الروسي وتقيد النشاط بشدة".

وكانت الأسواق تتوقع انخفاضا بمقدار 50 نقطة.

وتراجعت معدلات التضخم على أساس سنوي في أيار/مايو وحزيران/يونيو، بعد أن ارتفعت في روسيا عقب غزو أوكرانيا لتسجل رقما قياسيا لم تبلغه منذ 20 عامًا، قدره 15,9% على أساس سنوي، وفق البيانات الرسمية.

وأدى ارتفاع الأسعار إلى تقويض القدرة الشرائية للروس إلى حد كبير، وأثر على استهلاكهم، علما أنهم لا يملكون سوى القليل من المدخرات. ويعد خفض معدلات الفائدة إحدى الأدوات المستخدمة لتحفيز الاستهلاك.

وأشار البنك المركزي اليوم، إلى أنه "سيقيّم الحاجة إلى خفض نسبة الفائدة في النصف الثاني من عام 2022"، مقدّرًا أن يتراوح التضخم في 2022 بين 12 و15%.

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#روسيا
#البنك المركزي الروسي
#معدلات الفائدة
#التضخم في روسيا

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