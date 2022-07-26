سباق العملات المالية العالمية

لا بد أن أول فكرة قد تراود المرء عند التفكير بأقوى وأثمن العملات المالية في العالم هي أن اليورو والدولار والجنيه الاسترليني في المراكز الأولى الثلاث. تعرضت أسعار العملات المالية إلى اضطرابات جسيمة منذ أن بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في شباط/فبراير 2022. وكانت أبرز النتائج الفورية الملموسة هي ارتفاع مؤشر الدولار DXY الذي يمثل قيمة الدولار الأميركي الواحد أمام مجموعة من العملات الأجنبية من 92 إلى 105.

هناك حوالي 180 عملة رسمية حول العالم وفقا لأرقام الأمم المتحدة، لكن السؤال هو (أي العملات هي الأغلى ثمناً؟). تكمن الإجابة على هذا السؤال بمعرفة العملة الأغلى بالمقارنة مع العملة الاحتياطية العالمية وهي الدولار الأميركي. إلا أن العالم قد تغير منذ انتشار فيروس كورونا المستجد الذي سرعان ما تبعه الصراع الروسي الأوكراني المستمر منذ أشهر. فيما يلي نستعرض معا أقوى وأغلى عشر العملات المالية الرسمية في العالم وفق الأرقام المسجلة في النصف الثاني من تموز/يوليو 2022.

الدينار الكويتي KWD

الكويت دولة صغيرة نسبيا تقع بين العراق والمملكة العربية السعودية. يحتل الدينار الكويتي الصدارة في لائحة العملات القوية من دون منازع. جرى إطلاق الدينار الكويتي عام 1960 عندما حصلت الكويت على استقلالها من بريطانيا وكانت قيمته في ذلك الحين جنيها إسترلينيا واحدا. أما اليوم فيعادل الدينار الكويتي 3.257 دولار أميركي أي أنك عند التحويل ستدفع دولارا واحد لتحصل على 0.306 دينار كويتي.

تحظى هذه العملة بقيمة عالية بسبب الاقتصاد المستقر في دولة الكويت وبسبب غنى هذه الدولة بالنفط ومشتقاته ومنتجاته حيث تمتلك 9% من احتياطي النفط العالمي في أراضيها بالرغم من صغر مساحتها. في الحقيقة فإن الكويت تعتمد باقتصادها بشكل أساسي على صادراتها من النفط بما يعادل 95% من صادراتها. بالإضافة إلى ذلك فإن تكرير وإنتاج مشتقات النفط في دولة الكويت يعتبر سهلا وتكلفته منخفضة بالمقارنة بالبلدان الأخرى.

الدينار البحريني BHD

يحتل الدينار البحريني المركز الثاني في قائمة العملات الأكثر قيمة في العالم حيث أن معدل الصرف بالنسبة إلى الدولار الأميركي يبلغ حاليا 2.659 دولار أي أنك تحصل على 0.37 دينار بحريني لكل دولار تقوم بتصريفه. توقفت البحرين عن التعامل بالروبية الخليجية عام 1965 وبدأت باستخدام عملتها الخاصة التي تعتبر ذات سعر مستقر نسبيا منذ 1987.

يبلغ عدد سكان دولة البحرين حوالي مليون نسمة وبشكل مطابق للكويت فإن هذه الجزيرة التي تقع في الخليج العربي تعتمد في اقتصادها بشكل أساسي على صادراتها من الغاز ومنتجات النفط. كانت الصناعة الأكثر إنتاجا للدخل في البحرين حتى 1930 هي البحث عن اللآلئ الطبيعية إلا أنها توقفت بعد أن شرعت اليابان بنشر مزارع اللؤلؤ في مياهها.

الريال العماني OMR

يأتي الريال العماني كثالث أغلى عملة رسمية في العالم ويبلغ معدل تحويل أو تصريف هذه العملة إلى الدولار الأمريكي 2.60. جرى إطلاق الريال العماني للمرة الأولى في العالم عام 1970 تحت اسم "ريال سعيد" نسبة إلى آل سعيد وقد قامت الحكومة العمانية فيما بعد بإصدار الربع ريال والنصف ريال لأن قيمة الريال العماني الكامل عالية جدا.

كمثلها من دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط فقد تمكنت من تحسين مستوى معيشة مواطنيها وتحقيق اقتصاد مزدهر ومستقر. وقد قررت الحكومة العمانية مؤخرا تنويع مصادر دخلها المعتمد بشكل شبه كلي على تصدير النفط فتوجهت إلى الصناعات المعدنية والسياحة وتطوير المنتجات الغازية تحسبا من نفاذ احتياطاتها من النفط.

الدينار الأردني JOD

إن الدينار الأردني وهو العملة الرسمية للمملكة الهاشمية الأردنية منذ العام 1950 يأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث القيمة أمام الدولار الأميركي بمعدل تحويل يعادل 1.41. وقد تمكنت هذه العملة من المحافظة على استقرارها أمام الدولار خلال العقدين الماضيين من الزمن. تعتبر الأردن سوقا عالميا جديدا وبالرغم من ازدياد عدد سكانها ووجود ديون خارجية فإنها تمتلك واحدة من أغلى العملات في العالم.

دولار جزر كايمن KYD

يأتي دولار جزر كايمن في المرتبة الخامسة بالنسبة للعملات الأغلى ثمنا مباشرة بعد كل العملات العربية السابقة ويحتل هذه المرتبة بشكل أساسي لأن هذه الجزر تابعة للمناطق تحت سيطرة بريطانيا وتعتبر واحدة من أفضل المواقع في العالم من حيث الضرائب المفروضة على الثروات والشركات والأفراد ولذلك يعتبر ملاذ المصارف والشركات التجارية وشركات التأمين. يبلغ معدل تحويل دولار جزر كايمن حاليا 1.22 لكل دولار أميركي.

الجنيه الإسترليني (البريطاني) GBP

يحتل المركز السادس في قائمة أغلى العملات المالية العالمية الجنيه الإسترليني ويعادل 1.215 دولارا أميركيا وهو أقدم عملة متداولة في الامبراطورية البريطانية منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى وانتشارها في أنحاء أوروبا والعالم. كما أن الجنيه الإسترليني ليس عملة المملكة المتحدة فقط وإنما العملة الرسمية في اسكتلندا وويلز وشمال إيرلندا وهو العملة البديلة في ثلاث كيانات مستقلة عن التاج البريطاني هي جيرنزي وجيرسي وآيل أوف مان.

اليورو الأوروبي EUR

يبلغ معدل تحويل اليورو الأوروبي للدولار 1.042 وهو العملة الرسمية في 19 بلد أوروبي وثاني أكبر احتياطي عالمي بنسبة 25% وهو العملة الأكثر تداولا في العالم من بعد الدولار الأميركي.

الفرنك السويسري CHF

الفرنك السويسري يحتل المركز الثامن في لائحة أثمن العملات الرسمية العالمية بمعدل تصريف قدره 1.091 للدولار وهو واحد من أكثر العملات استقرارا في العالم والأقل تأثرا بالتضخم الاقتصادي. بالطبع فسويسرا هي واحدة من أكثر الدول ثروةً في العالم وتحافظ على سياسات مالية حازمة ومستويات استدانة منخفضة جدا ما جعلها أهم وأأمن وجهة للمستثمرين لتبادل أو حفظ العملات والأموال.

الدولار الأميركي USD

يعتبر الدولار الأميركي العملة الاحتياطية العالمية منذ العام 1944 بعد اتفاقية بريتون وودز وهو العملة الأكثر تداولا في العالم. يتميز الدولار بوجود طلب دائم عليه ويقبل التداول به في أي مكان في العالم علما أن الدولارات المتداولة في العالم اليوم تبلغ 1.69 تريليون دولار أميركي و30% من هذا المبلغ فقط متداول داخل الولايات المتحدة الأميركية.

دولار باهاما BSD

يأتي دولار الباهاما وهو العملة الرسمية في الباهاما منذ 1966 في المرتبة العاشرة والأخيرة في هذه اللائحة ويعتبر معادلا لقيمة الدولار الأميركي.