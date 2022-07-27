"طيفاع" ستدفع 4.25 مليار دولار في قضية الإدمان على المسكنات

توصلت شركة "طيفاع" الإسرائيلية لصناعة الأدوية إلى تسوية نهائية، ستدفع بموجبها 4,25 مليار دولار، كتعويض عن ضلوعها في قضية مسكنات الأوجاع التي تحتوي على مواد أفيونية، وتسبب الإدمان عليها بوفاة 500 ألف أميركي في العشرين عاما الأخيرة.

وقدمت أكثر من ثلاثة آلاف هيئة حكومية أميركية دعاوى قضائية ضد "طيفاع"، جاء فيها أن سياسة التسويق العنيفة التي مارستها الشركة قللت من خطورة الإدمان المرتبط بتناول المسكنات الأفيونية، وأنها حاولت توسيع تعاطي المسكنات بشكل يتجاوز غايتها الأصلية، وهي معالجة آلام مرضى بأمراض عضال.

وفي إطار التسوية، ستدفع "طيفاع" ثلاثة مليارات دولار نقدا ومليار و200 مليون دولار كتبرع بأدوية من نوع Narcan للعلاج الفوري من مفعول تعاطي وجبة زائدة من مسكنات الأوجاع، مثل صعوبة في التنفس.

يشار إلى أن الهنود الحمر في الولايات المتحدة كانوا أكثر المتضررين من الإدمان على مسكنات الأوجاع الأفيونية وبشكل غير تناسبي قياسا بباقي المجموعات السكانية، وقدموا دعوى قضائية منفصلة ضد الشركات المصنعة لهذه المسكنات، وبضمنها "طيفاع". وسيحصلون على 100 مليون دولار في إطار التسوية.

وستنهي التسوية تعرض "طيفاع" لدعاوى قضائية بسبب تصنيعها نوعين من مسكنات الأوجاع، هما Actiq و Fentora. والاتفاق، الذي لا يتضمن اعتراف "طبفاع" بأي اتهام ضدها، مشروط بتوصل شركة "أكتيفس" إلى تسوية مشابهة.

وأشارت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأربعاء، إلى أن هذه التسوية سترفع حجم ديون "طيفاع" المالية، التي بلغت في نهاية الربع الأول من العام الحالي 20.7 مليار دولار.