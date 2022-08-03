  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

استقرار التضخم في تركيا على أساس سنوي عند 79,6%

تاريخ النشر: 03/08/2022 - 11:59

استقرار التضخم في تركيا على أساس سنوي عند 79,6%
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

استقر التضخم في تركيا عمليًا في تموز/ يوليو عند 79,6% على أساس سنوي للمرة الأولى منذ بداية العام، حسب أرقام رسمية نشرت، الأربعاء، ما يدعم تأكيدات الرئيس رجب طيب إردوغان بأن أسعار السلع ستبدأ بالانخفاض قريبا.

وفي حزيران/ يونيو، بلغت نسبة التضخم على أساس سنوي 78,6%.

يعود سبب التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد إلى حد كبير إلى انهيار الليرة التركية، التي فقدت نحو نصف قيمتها خلال عام واحد.

وكان سعر الليرة التركية يبلغ 17,95 مقابل الدولار، أي شبه مستقر، عند إعلان الأرقام الرسمية.

ويبقى هذا الملف ساخنا قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو 2023.

وما زالت أسعار الاستهلاك في مستويات غير مسبوقة منذ تولي إردوغان السلطة في البلاد في 2003.

وتواجه هذه الأرقام أيضا تشكيكا من قبل الاقتصاديين المستقلين والمعارضة الذين يعتبرون أن البيانات الواردة من المعهد الوطني للإحصاء يجب أن تكون مدعومة بأدلة.

وقالت مجموعة أبحاث التضخم التي تضم اقتصاديين أتراك مستقلين، الأربعاء، إن التضخم بلغ 176,4% على أساس سنوي وهذا ما يعكس تباطؤا بالمقارنة مع حزيران/يونيو (175,6%)، لكنه لا يزال أكثر من ضعف المعدل المعلن رسميا.

بودكاست عرب 48

#التضخم
#تركيا
#انختفاض أسعر السلع
#غلاء المعيشة

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تحالف "أوبك +" يجتمع بفيينا لمناقشة إستراتيجية إنتاج النفط
تحالف "أوبك +" يجتمع بفيينا لمناقشة إستراتيجية إنتاج النفط

2022-08-03

اجتماع "أوبك+" يحاول التوفيق بين موسكو وواشنطن
اجتماع "أوبك+" يحاول التوفيق بين موسكو وواشنطن

2022-08-01

استقرار معدلات البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوى
استقرار معدلات البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوى

2022-08-01

الأكثر قراءة

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية في أفغانستان

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية في أفغانستان

2022-08-02
مَنْعُ ناي البرغوثي من دخول مصر وإلغاء حفلتيها

مَنْعُ ناي البرغوثي من دخول مصر وإلغاء حفلتيها

2022-08-02
كشف ملابسات مقتل الشاب قصي أبو عامر من قلقيلية

كشف ملابسات مقتل الشاب قصي أبو عامر من قلقيلية

2022-08-02
شهادات جنود إسرائيليين: إلغاء تصاريح للفلسطينيين وتدخل المستوطنين بهدم البيوت

شهادات جنود إسرائيليين: إلغاء تصاريح للفلسطينيين وتدخل المستوطنين بهدم البيوت

2022-08-02
الاحتلال يستنفر على جبهة غزة: غلق للطرقات ووقف للقطارات

الاحتلال يستنفر على جبهة غزة: غلق للطرقات ووقف للقطارات

2022-08-02