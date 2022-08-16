  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

تقرير: استبعاد تعافي قطاع سفر الأعمال قبل عام 2026

تاريخ النشر: 16/08/2022 - 08:59

تقرير: استبعاد تعافي قطاع سفر الأعمال قبل عام 2026
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

تؤدي عوامل من بينها التضخم واضطراب سلاسل التوريد وتدابير الإغلاق الرامية لمكافحة كوفيد في الصين إلى تأخر التعافي الكامل لقطاع السفر من أجل الأعمال ليعود إلى مستويات ما قبل الوباء، بحسب ما جاء في توقعات نشرت، الإثنين.

وتتوقع رابطة سفر الأعمال العالمي بأن يستعيد القطاع المستويات التي كان عليها عام 2019 والبالغة 1,43 تريليون دولار في منتصف العام 2026، أي بتأخير بـ18 شهرا عن التوقعات الصادرة عن المجموعة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت الرابطة في بيان إن "التعافي واجه رياحا معاكسة"، مشيرة إلى تحسن تدريجي من مستوى منخفض قياسيا سجّل عام 2020 وبلغ 661 مليار دولار للوصول إلى 1,47 تريليون دولار في 2026.

وقالت الرئيسة التنفيذية للرابطة، سوزان نيوفانغ، إنه "يتوقع بأن تلقي العوامل المؤثرة على العديد من القطاعات حول العالم بظلالها على تعافي سفر الأعمال العالمي حتى العام 2025".

وأشارت المجموعة إلى أن التعافي "تعطّل" أواخر العام 2021 ومطلع 2022 نتيجة تفشي المتحورة أوميكرون، لكن الرحلات ازدادت فور تراجع عدد الإصابات بكوفيد.

وتشمل العقبات الرئيسية في طريق التعافي الكامل ارتفاع أسعار الطاقة ونقص العمالة وإغلاقات كوفيد والتداعيات الإقليمية للحرب في أوكرانيا إلى جانب المخاوف المرتبطة بالاستدامة.

بودكاست عرب 48

#قطاع سفر الأعمال
#الاقتصاد العالمي

حوارات

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تراجع أسعار النفط بـ5% على خلفية بيانات الاقتصاد الصيني
تراجع أسعار النفط بـ5% على خلفية بيانات الاقتصاد الصيني

2022-08-15

"أرامكو" تعلن عن أرباح قياسية نحو 50 مليار دولار بالربع الثاني من 2022
"أرامكو" تعلن عن أرباح قياسية نحو 50 مليار دولار بالربع الثاني من 2022

2022-08-14

خمس مجموعات صينيّة كبرى تعلن انسحابها من بورصة نيويورك
خمس مجموعات صينيّة كبرى تعلن انسحابها من بورصة نيويورك

2022-08-12

الأكثر قراءة

شهيد برصاص الاحتلال في كفر عقب

شهيد برصاص الاحتلال في كفر عقب

2022-08-15
تصرف نيمار يكشف عداوته مع مبابي!

تصرف نيمار يكشف عداوته مع مبابي!

2022-08-15
ريال مدريد يفتتح مبارياته بالليغا بفوز خارجي

ريال مدريد يفتتح مبارياته بالليغا بفوز خارجي

2022-08-15
حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

2022-08-15
اعتقال إسرائيليين مشتبهين بتبييض أموال وسرقة خزينة الدولة الفرنسية

اعتقال إسرائيليين مشتبهين بتبييض أموال وسرقة خزينة الدولة الفرنسية

2022-08-15