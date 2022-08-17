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بريطانيا: بلوغ معدل التضخم أعلى مستوياته منذ 40 عاما

تاريخ النشر: 17/08/2022 - 11:51

بريطانيا: بلوغ معدل التضخم أعلى مستوياته منذ 40 عاما
مجمع تجاري بريطاني (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

وصل معدل التضخم البريطاني أعلى مستوياته خلال 40 عامًا في تموز/يوليو بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خصوصا، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ما يفاقم أزمة غلاء المعيشة فيما تواجه البلاد احتمال حدوث ركود.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 10,1% الشهر الماضي بعدما كان 9,4% في حزيران/يونيو.

وكان بنك إنجلترا حذّر في وقت سابق من هذا الشهر من أن التضخم سيرتفع إلى ما يزيد قليلا عن 13% هذا العام، وهو أعلى مستوى له منذ العام 1980.

كما توقع أن تدخل البلاد في ركود يستمر حتى أواخر العام 2023.

وفي آخر اجتماع بشأن سياسته النقدية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 0,50 نقطة مئوية ليبلغ 1,75%، وهي أكبر زيادة منذ العام 1995.

وتعكس خطوة بنك إنجلترا السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي فيما يسارع العالم إلى تهدئة التضخم الحاد الذي يغذيه الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني إن "أكبر التحركات" في مؤشر أسعار المستهلك في تموز/يوليو تعود إلى المواد الغذائية.

وكان الخبز والحبوب أكبر مساهمين في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يليهما الحليب والجبن والبيض.

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#الاقتصاد البريطاني
#التضخم
#غلاء الأسعار

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