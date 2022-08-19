أسعار الغاز الأوروبيّ تواصل الارتفاع؛ تحذيرات من شتاء مضطرب

عرب ٤٨ / أ ف ب

واصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه المتواصل، اليوم الجمعة، في ظل صعوبة جمع الاتحاد الأوروبي احتياطيات كافية تمكّنه من الاستغناء عن واردات الغاز الروسي خلال الشتاء، من دون إحداث نقص.

وتمّ تداول العقود الآجلة لغاز "تي تي إف" الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بسعر 249 يورو للميغاواط/ساعة، عند حوالى الساعة 11:50 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى لم يُسجّل منذ الأيام الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، حين شهدت الأسواق تقلبات كثيرة.

وأغلق الخميس عند مستوى تاريخي وصل إلى 241 يورو للميغاواط/ساعة.

ومع ذلك، لا يزال سعر الغاز بعيداعن الذروة التاريخية التي تمّ تسجيلها في السابع من آذار/ مارس عند 345 يورو.

وأفادت الهيئة المشرفة على قطاع الطاقة في ألمانيا، أمس الخميس، بأنّ البلاد قد لا تحقق هدف ملء خزّاناتها الذي حدّدته حكومة المستشار، أولاف شولتس.

وحذّر رئيس الهيئة، كلاوس مولر من حصول نقص في مناطق عدّة في الشتاء، مشيرا إلى أنّ الأمر لا يتعلّق "بشتاء واحد، بل بفصلي شتاء على الأقل، ويمكن أن يكون الشتاء الثاني أكثر صعوبة".

وتحاول أوروبا بصعوبة وقف اعتمادها على إمدادات الغاز الروسي، الذي تعومل عليه ألمانيا بصورة خاصة، والذي تستخدمه موسكو كأداة ضغط في إطار حربها في أوكرانيا.

وفي ألمانيا تفرض الدولة ضريبة جديدة موضع جدل على الغاز، اعتبارا من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، ستتسبب بزيارة كلفة الاستهلاك على الأفراد والشركات بنسبة 2,4 سنتا للكيلوواط/ساعة.

وحتى لو أن الحكومة وعدت بالتخفيف من وطأة الزيادة على الأكثر فقرا، يرى محلّلو "دويتشه بنك" أن "صدمة فاتورة تشرين الاول/ أكتوبر ستؤدي إلى انفخاض في طلب الأسَر".

وتتأثر الكهرباء بشكل تلقائي بتطوّر أسعار الغاز، إذ تعاني السوق من تكلفة محطّات الغاز والفحم التي يتم اللجوء إليها لضمان توازن النظام.

وقال المحلّلون في "ريستاد إنرجي" إنّ ما ساهم في ارتفاع الأسعار "مستويات منخفضة من الرياح (للتوربينات الهوائية) بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الفحم والغاز".

في الوقت نفسه، أدّى الصيف الحار إلى الحدّ من إنتاج الكهرباء، إذ أثّرت موجة القيظ على أنظمة تبريد محطات الطاقة النووية، كما منع الجفاف الزوارق من إيصال الفحم إلى محطات الطاقة الألمانية.

إلا أن موجة الحرّ تحفّز على استهلاك الكهرباء للحصول على التكييف والتهوئة، ما يحدّ من التراجع الاعتيادي في الاستهلاك خلال فصل الصيف.

وتخطت كلفة الكهرباء تسليم العام المقبل في ألمانيا، لأول مرة 500 يورو للميغاواط/ساعة، مقابل ما يزيد بقليل عن 300 يورو في مطلع تموز/ يوليو.

وقال المحلل لدى "ميرابو"، جون بلاسار، إنّ "هذه قد تكون أكبر أزمة طاقة في أوروبا منذ جيل على الأقل".

في هذه الأثناء، تراجعت أسعار النفط الجمعة بنسبة 2,07 في المئة إلى 94,59 دولارا لخام برنت بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم تشرين الأول/ كتوبر، وبأقل من 1,99 في المئة إلى 88,72 دولارا لغرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم أيلول/ سبتمبر.

وقال المحلل في "بي في إم"، ستيفن برينوك، إن "هناك الكثير من الأسباب لتوقع تراجع، لكن يبدو أنّ اللاعبين في السوق قد نسوها منذ جلستي تداول".

وأشار إلى أنّ أحجام التداول ضعيفة هذا الصيف، ما يشجّع على زيادة تقلّبات الأسعار، وهذا ما يدفع المحلّل إلى عدم المراهنة على الانتعاش، الذي بدأ يظهر الأربعاء بعد انخفاض مفاجئ في المخزون الأميركي.

وأضاف: "يبقى احتمال حصول ركود عالمي يقضي على الطلب مصدر القلق الرئيسي، مع صدور بيانات غير مشجعة من منطقة اليورو والصين".

والجمعة، انعكس ارتفاع الدولار مدعوما باحتمال تشديد السياسة النقدية الأميركية، على النفط أيضا.

ونظرا إلى أنّ الدولار هو العملة المرجعية لسوق النفط، فإنّ ارتفاعه يؤثّر على القوة الشرائية للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى.