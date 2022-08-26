  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

بريطانيا: رفع سقف أسعار الطاقة 80%

تاريخ النشر: 26/08/2022 - 10:40

بريطانيا: رفع سقف أسعار الطاقة 80%
(Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات

سيرتفع سقف أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80 في المئة، ابتداءً من تشرين الأول/ أكتوبر، ممّا سيؤدي إلى زيادة التضخّم، وسط أزمة غلاء المعيشة، وإلى الضغط على الحكومة للتحرّك.

ونظرا للوضع الحالي، حذر "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" (أوفغيم)، الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة الجمعة من أن "الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال 2023"، داعيا الحكومة إلى تقديم مساعدات "عاجلة" في أوج أزمة غلاء معيشة.

وتم رفع سقف الأسعار من 1971 جنيها إسترلينيا سنويا لكلّ أسرة متوسّطة إلى 3549 جنيها إسترلينيا بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للغاز، خصوصا منذ الحرب في أوكرانيا.

وقال المصدر نفسه إن "الارتفاع يعكس الزيادة المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت مع عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19، وتم دفعها إلى مستويات قياسية، عندما قطعت روسيا ببطء إمدادات الغاز إلى أوروبا".

وبما أن هذه العتبة حُسبت على أساس متوسط أسعار الجملة للغاز خلال الأشهر السابقة، يتوقع الخبراء أن ترتفع إلى أكثر من أربعة آلاف جنيه إسترليني في كانون الثاني/ يناير، وحتى ستة آلاف جنيه في الربيع، بحسب التقديرات الأكثر تشاؤما، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم، ليتجاوز العشرة بالمئة على أساس سنوي في بريطانيا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أوفغيم"، جوناثان برييرلي، إن الهيئة "تدرك التأثير الهائل الذي سيحدثه رفع سقف الأسعار هذا على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا والقرارات الصعبة التي سيتعين على المستهلكين اتخاذها".

وأوضحت الهيئة أن هذا الحد الأقصى يؤمن ربحا "متواضعا" لموردي الطاقة من مبيعات الطاقة للأسر، لكن "خلافا لمنتجي الطاقة لا يحقق معظم الموزعين ربحًا في الوقت الحالي".

بودكاست عرب 48

#بريطانيا
#أسعار الطاقة
#ارتفاع أسعار الطاقة
#التضخّم
#غلاء المعيشة

حوارات

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كاليفورنيا تحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود بدءا من 2035
كاليفورنيا تحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود بدءا من 2035

2022-08-26

أزمدة أسمدة عالمية على عتبة أوروبا بالتزامن مع نقص تدفق الغاز
أزمدة أسمدة عالمية على عتبة أوروبا بالتزامن مع نقص تدفق الغاز

2022-08-25

مسؤول أميركي: صادرات الحبوب الأوكرانية ستعود إلى مستوى ما قبل الحرب
مسؤول أميركي: صادرات الحبوب الأوكرانية ستعود إلى مستوى ما قبل الحرب

2022-08-24

الأكثر قراءة

المعارف الإسرائيلية تطالب بإزالة خرائط يظهر فيها

المعارف الإسرائيلية تطالب بإزالة خرائط يظهر فيها "الخط الأخضر"

2022-08-25
إرهابيو

إرهابيو "شبيبة التلال" يستولون على أرض خاصة لإقامة بؤرة استيطانية قرب عيلبون

2022-08-25
العثور على جثة شابة قرب الرملة

العثور على جثة شابة قرب الرملة

2022-08-25
حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتتواصل حتى الثلاثاء

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتتواصل حتى الثلاثاء

2022-08-25
منظمة إنجيلية مقرها مستوطنة تستولي على أراض بملكية فلسطينية

منظمة إنجيلية مقرها مستوطنة تستولي على أراض بملكية فلسطينية

2022-08-25