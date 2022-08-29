ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار وسط توقعات خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الإثنين، إلى 100 دولار لبرميل برنت، وسط توقعات بقيام تحالف "أوبك+" بخفض الإنتاج لتعزيز استقرار الأسعار.

ويرى التحالف أن الضبابية التي تشهدها سوق النفط العالمية، وتذبذبات الأسعار الحادة، تأتي في ظل ظروف غير طبيعية يشهدها الاقتصاد العالمي، بصدارة مخاوف الركود، ما يستدعي ضبط الإنتاج.

والأسبوع الماضي، أيدت دول عدة في تحالف "أوبك+" تصريحات سعودية بشأن احتمال خفض إنتاج النفط، كإحدى أدوات تعزيز استقرار السوق.

وفي التعاملات الصباحية، الإثنين، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر، بنسبة 0.85% أو 79 سنتا إلى 100.01 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الأول/ أكتوبر، بنسبة 0.77% أو 72 سنتا إلى 93.78 دولارا للبرميل.