  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار وسط توقعات خفض الإنتاج

تاريخ النشر: 29/08/2022 - 10:43

ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار وسط توقعات خفض الإنتاج
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ الأناضول

ارتفعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الإثنين، إلى 100 دولار لبرميل برنت، وسط توقعات بقيام تحالف "أوبك+" بخفض الإنتاج لتعزيز استقرار الأسعار.

ويرى التحالف أن الضبابية التي تشهدها سوق النفط العالمية، وتذبذبات الأسعار الحادة، تأتي في ظل ظروف غير طبيعية يشهدها الاقتصاد العالمي، بصدارة مخاوف الركود، ما يستدعي ضبط الإنتاج.

والأسبوع الماضي، أيدت دول عدة في تحالف "أوبك+" تصريحات سعودية بشأن احتمال خفض إنتاج النفط، كإحدى أدوات تعزيز استقرار السوق.

وفي التعاملات الصباحية، الإثنين، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر، بنسبة 0.85% أو 79 سنتا إلى 100.01 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الأول/ أكتوبر، بنسبة 0.77% أو 72 سنتا إلى 93.78 دولارا للبرميل.

بودكاست عرب 48

#أسعار النفط الخام
#ارتفاع أسعار
#إنتاج النفط

حوارات

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصين: تضاؤل فرص العمل للخريجين الشباب.. ومنافسة شرسة على الوظائف
الصين: تضاؤل فرص العمل للخريجين الشباب.. ومنافسة شرسة على الوظائف

2022-08-28

بريطانيا: رفع سقف أسعار الطاقة 80%
بريطانيا: رفع سقف أسعار الطاقة 80%

2022-08-26

كاليفورنيا تحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود بدءا من 2035
كاليفورنيا تحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود بدءا من 2035

2022-08-26

الأكثر قراءة

الرملة: مقتل محمد الخرطي في جريمة إطلاق نار

الرملة: مقتل محمد الخرطي في جريمة إطلاق نار

2022-08-28
3 ضحايا خلال يومين: قتيل في باقة الغربية

3 ضحايا خلال يومين: قتيل في باقة الغربية

2022-08-28
وثائق: إسرائيل زودت إيطاليا بطائرتي مهمات خاصة

وثائق: إسرائيل زودت إيطاليا بطائرتي مهمات خاصة

2022-08-28
د. نصار: العمل لمدة 26 ساعة متواصلة إجرام بحق الطبيب والمرضى

د. نصار: العمل لمدة 26 ساعة متواصلة إجرام بحق الطبيب والمرضى

2022-08-28
لأول مرة منذ احتلال القدس: مستوطنون يقتحمون الأقصى عبر باب الأسباط

لأول مرة منذ احتلال القدس: مستوطنون يقتحمون الأقصى عبر باب الأسباط

2022-08-28