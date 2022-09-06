التضخم في هولندا يصل إلى مستوى قياسي

عرب ٤٨ / أ ف ب

ارتفعت أسعار الاستهلاك في هولندا بنسبة 12% على أساس سنوي في آب/أغسطس، في أعلى مستوى تشهده البلاد منذ العام 1945؛ حسب ما جاء في بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء.

وأشار مكتب الإحصاء المركزي الهولندي (CBS) إلى أنّ "الطاقة حاليا هي مساهم رئيسي في التضخّم العالمي".

وأضاف "الطاقة كانت أغلى بنسبة 151% في آب/أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وكانت 108% في شهر تموز/يوليو".

ويواصل التضخّم ارتفاعه في هولندا منذ أكثر من عام بعدما كان قد تخطّى 2% في آب/أغسطس العام الماضي، للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وأوضح المكتب المركزي للإحصاء أنّ الزيادة البالغة 12% في آب/أغسطس تشكل مستوى قياسيا "منذ بدأنا بتسجيل أرقام شهرية في العام 1963".

وقال المكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس "المرّة الأخيرة التي تجاوز فيها الرقم السنوي 12% كانت في العام 1945".

وارتفعت أسعار المستهلك في هولندا بنسبة 10,3% على أساس سنوي في تموز/يوليو.

وأوضح المكتب أنّ أسعار الملابس والمواد الغذائية (ارتفعت بنسبة 13,1%)، وخصوصا المعكرونة، أثرت أيضا بشكل تصاعدي على التضخّم العام الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، كان الارتفاع السنوي في أسعار الوقود في المحطات أقل في آب/أغسطس ممّا كان عليه في تموز/يوليو. فقد كانت أسعار وقود السيارات أعلى بنسبة 16,7% في آب/أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما ارتفعت بنسبة 24,6% في تموز/يوليو على أساس سنوي.

ووفقا لمؤشر أسعار المستهلك المنسّق مع الاتحاد الأوروبي (HICP)، ارتفعت أسعار المستهلك في هولندا بنسبة 13,7% في آب/أغسطس على أساس سنوي. وأعلن "يوروستات" الأسبوع الماضي أنّ التضخّم في منطقة اليورو حطّم مستوى قياسيا جديدا في آب/أغسطس وصولا إلى 9,1% على أساس سنوي.