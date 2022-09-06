  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

التضخم في هولندا يصل إلى مستوى قياسي

تاريخ النشر: 06/09/2022 - 20:38

التضخم في هولندا يصل إلى مستوى قياسي
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

ارتفعت أسعار الاستهلاك في هولندا بنسبة 12% على أساس سنوي في آب/أغسطس، في أعلى مستوى تشهده البلاد منذ العام 1945؛ حسب ما جاء في بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء.

وأشار مكتب الإحصاء المركزي الهولندي (CBS) إلى أنّ "الطاقة حاليا هي مساهم رئيسي في التضخّم العالمي".

وأضاف "الطاقة كانت أغلى بنسبة 151% في آب/أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وكانت 108% في شهر تموز/يوليو".

ويواصل التضخّم ارتفاعه في هولندا منذ أكثر من عام بعدما كان قد تخطّى 2% في آب/أغسطس العام الماضي، للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وأوضح المكتب المركزي للإحصاء أنّ الزيادة البالغة 12% في آب/أغسطس تشكل مستوى قياسيا "منذ بدأنا بتسجيل أرقام شهرية في العام 1963".

وقال المكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس "المرّة الأخيرة التي تجاوز فيها الرقم السنوي 12% كانت في العام 1945".

وارتفعت أسعار المستهلك في هولندا بنسبة 10,3% على أساس سنوي في تموز/يوليو.

وأوضح المكتب أنّ أسعار الملابس والمواد الغذائية (ارتفعت بنسبة 13,1%)، وخصوصا المعكرونة، أثرت أيضا بشكل تصاعدي على التضخّم العام الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، كان الارتفاع السنوي في أسعار الوقود في المحطات أقل في آب/أغسطس ممّا كان عليه في تموز/يوليو. فقد كانت أسعار وقود السيارات أعلى بنسبة 16,7% في آب/أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما ارتفعت بنسبة 24,6% في تموز/يوليو على أساس سنوي.

ووفقا لمؤشر أسعار المستهلك المنسّق مع الاتحاد الأوروبي (HICP)، ارتفعت أسعار المستهلك في هولندا بنسبة 13,7% في آب/أغسطس على أساس سنوي. وأعلن "يوروستات" الأسبوع الماضي أنّ التضخّم في منطقة اليورو حطّم مستوى قياسيا جديدا في آب/أغسطس وصولا إلى 9,1% على أساس سنوي.

بودكاست عرب 48

#هولندا
#التضخم

حوارات

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير: روسيا تحقق إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود منذ بدء الحرب
تقرير: روسيا تحقق إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود منذ بدء الحرب

2022-09-06

"أوبك بلاس" تقرِّر خفض الإنتاج في مواجهة مخاوف من حصول انكماش
"أوبك بلاس" تقرِّر خفض الإنتاج في مواجهة مخاوف من حصول انكماش

2022-09-05

كيف يحارب الغرب موسكو عبر تحديد سقف سعر النفط الروسي؟
كيف يحارب الغرب موسكو عبر تحديد سقف سعر النفط الروسي؟

2022-09-05

الأكثر قراءة

مقتل أم وابنتها في اللد وخطف مصاب بالطيبة

مقتل أم وابنتها في اللد وخطف مصاب بالطيبة

2022-09-05
فضائح مالية وتحرش جنسي بالقنصلية الإسرائيلية بالمغرب

فضائح مالية وتحرش جنسي بالقنصلية الإسرائيلية بالمغرب

2022-09-05
إصابة 4 من جنود الاحتلال إثر إلقاء عبوة ناسفة بالقرب من النبي صالح

إصابة 4 من جنود الاحتلال إثر إلقاء عبوة ناسفة بالقرب من النبي صالح

2022-09-05
جريمة قتل الصحافي نضال إغباريّة: ماذا عن التهديدات ودور الشرطة؟

جريمة قتل الصحافي نضال إغباريّة: ماذا عن التهديدات ودور الشرطة؟

2022-09-05
شهيد برصاص الاحتلال في قباطية

شهيد برصاص الاحتلال في قباطية

2022-09-05