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تراجع أسهم "وول ستريت" قبل رفع متوقع لأسعار الفائدة

تاريخ النشر: 19/09/2022 - 18:28

تراجع أسهم "وول ستريت" قبل رفع متوقع لأسعار الفائدة
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

افتتحت الأسهم على انخفاض في "وول ستريت" حيث يستعد المستثمرون لزيادة كبيرة أخرى في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

كما انخفضت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين.

وتراجعت المؤشرات الأميركية الرئيسة بنحو ثلث بالمئة في وقت مبكر، وارتفعت عوائد سندات الخزانة.

وتتطلع الأسواق إلى يوم الأربعاء عندما يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن أحدث قراراته بشأن أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية أخرى في معركته ضد التضخم.

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#وول ستريت
#أسهم وول ستريت
#أسعار الفائدة
#مجلس الاحتياطي الفيدرالي
#أميركا

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