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إيطاليا: التضخم يبلغ أعلى معدلاته منذ 38 عاما

تاريخ النشر: 28/10/2022 - 17:54

إيطاليا: التضخم يبلغ أعلى معدلاته منذ 38 عاما
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

ارتفع التضخم في إيطاليا في تشرين الأول/أكتوبر 11,9% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ آذار/مارس 1984، وفقا لتقدير أولي أصدره الجمعة مكتب الإحصاء الوطني "إستات".

وهذا الارتفاع في معدل التضخم الذي كان 8,9 في أيلول/سبتمبر، مدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبط بالحرب في أوكرانيا.

فقد ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 73,2% في تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بزيادة بلغت 44,5% في الشهر السابق، وفق إحصاءات "إستات".

كذلك، استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، بزيادة 13,1% في تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بـ11,4 % في أيلول/سبتمبر.

ويتوقع "بنك إيطاليا" أن يرتفع معدل التضخم في المتوسط بنسبة 8,5% في العام 2022 قبل أن يتراجع مع استقرار أسعار الطاقة إلى 6,5% في العام 2023 و2,3% في العام 2024.

وتعهّدت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، جورجيا ميلوني، تقديم مساعدات إضافية للأسر والشركات التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

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#إيطاليا
#التضخم

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