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السعودية تعلن عن اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي يحتويان على كميات إنتاج قياسية

تاريخ النشر: 30/11/2022 - 16:09

السعودية تعلن عن اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي يحتويان على كميات إنتاج قياسية
منطقة صناعية لشركة "أرامكو" (Gettyimages)
عرب ٤٨

اكتشفت شركة "أرامكو السعودية" حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية، وفق ما قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء.

وأوضح وزير الطاقة أنه تم اكتشاف حقل "أوتاد" للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غربي حقل "الغوار" على بعد 142 كيلومترًا جنوب غربي مدينة الهفوف، بعد أن تدفق الغاز من بئر (أوتاد-108001) بمعدل 10 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و740 برميلًا من المكثفات، كما تدفق الغاز من البئر (أوتاد -100921) بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و165 برميلًا من المكثفات.

وأشار عبد العزيز بن سلمان إلى أنه "كذلك جرى اكتشاف حقل ‘الدهناء‘ للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد 230 كيلو مترًا جنوب غربي مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر (الدهناء-4) بمعدل 8.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر (الدهناء-370100) بمعدل 17.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و362 برميلًا من المكثفات" في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف وزير الطاقة أن أهمية هذه الاكتشافات تتجلى بتعزيز احتياطات السعودية بالغاز الطبيعي، معللا ذلك بأنه "يسهم في دعم إستراتيجيات المملكة، وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل".

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#الغاز الطبيعي في السعودية
#اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في السعودية
#المملكة العربية السعودية

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