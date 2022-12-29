ارتفاع معدل البطالة في السعودية إلى 9.9 %

ارتفع معدل البطالة في السعودية خلال الربع الثالث 2022 إلى 9.9 بالمئة، مقارنة بـ9.7 بالمئة في الربع الثاني السابق له.

وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، بلغ معدل بطالة السعوديين في الربع الثاني 4.3 بالمئة للذكور، و20.5 بالمئة للإناث.

واستقر معدل البطالة الإجمالي في سوق العمل السعودي (مواطنون وأجانب) عند 5.8 بالمئة، وهو نفس المعدل في الربع الثاني 2022.

وانخفض معدل البطالة لغير السعوديين إلى 1.6 بالمئة مقابل 1.9 بالمئة في الربع الثاني.

وكان معدل البطالة قد ارتفع بين السعوديين إلى 12.9 بالمئة في 2018 عقب تراجع أسعار النفط من منتصف 2014، وانكماش الاقتصاد في 2017؛ كما ارتفع إلى 15.4 بالمئة في الربع الثاني 2020 بسبب انتشار جائحة كورونا.

وانخفضت النسبة لاحقا في ظل خطوات سعودية، رفعت على إثرها وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف السعوديين.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة بنهاية البرنامج الإصلاحي.