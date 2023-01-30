البتكوين يتخلي عن صعوده وسط عمليات جني الأرباح

قال خبراء في مجال العملات الرقميّة، إنّ البتكوين حافظ على اتّجاهه التصاعديّ طوال شهر كانون الثاني/ يناير، وتستعدّ العملة الرقميّة لاكتساب أكثر من 40٪ من قيمتها لهذا الشهر، وذلك في أفضل أداء لها منذ 10 سنوات، وهي مكاسب شهر لم تشهد بتكوين مثله سوى مرّتين، عندما كانت في بداية انطلاقتها.

وأظهرت شركة "كوين غيكو" في تقرير لها، أنّ العملات المشفّرة الأصغر، مثل "سولانا" و"أكسي إنفنيتي" تضاعفت قيمتها.

ويأتي هذا الارتقاع، وسط توقّعات بأنّ البنوك المركزيّة سوف تبطئ من زيادات أسعار الفائدة، في ظلّ اعتدال التضخّم المرتفع. وقالت نويل أتشيستون مؤلفة "كريبتو إذ ماكرو ناو"، إنّ شهر يناير هو شهر البدايات الجديدة، وسط تبلور الوضوح فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس، وإعادة هيكلة الشركات، وأساسيّات السوق التي تشير إلى أن أدنى سعر بات من الماضي".

ويشكك كثير من الخبراء بقدرة هذا الانتعاش على الاستمرار، مبررين الأمر بأنّ أسعار الفائدة ستبقى عالية لفترة أطول من الزمن، وهو ما سيعيق انتعاش أسواق الأسهم أو أسواق العملات المشفّرة، وسط توقّع بأن يذكّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، المستثمرين بأنّه سيبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.

وقامت صناديق التحوّط ببناء أكبر رهان هبوطي على العقود الآجلة للسندات على الإطلاق، وهو ما يعتبر إشارة تحذيريّة في الأسواق العالميّة، وهو ما يتعارض مع السرديّة القائلة بأنّ زيادة أسعار الفائدة ستصل إلى ذروتها قريبًا.

وفي تعاملات يوم الإثنين، تغيّر سعر بتكوين عند 23700 دولار، بينما كانت عملة إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفّرة، ثابتة عند 1635 دولار.

ومن المعروف ارتباط أسواق العملات الرقميّة وخاصّة البتكوين بأسواق المال التقليديّة، مثل سوق الأسهم، ومع هذه العلاقة القويّة، فإنّ الحركة التصاعديّة في قطاع الأسهم يدعم الحركة في العملات الرقميّة.

وسيتمّ الإعلان عن بيانات مهمّة في الأسواق العالميّة هذا الأسبوع، وعلى ضوء هذه البيانات، فإنّه من الممكن أن يحدث تقلّبات في سوق العملات المشفّرة، كما يرى خبراء، ومن البيانات التي سيتمّ الإعلان عنها، إعلان الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يوم الأربعاء، وعلى إثر هذا الإعلان، يمكن أن تتحدّد حركة السوق المقبلة.

ولم تصمد أسعار البتكوين، إذ تراجعت بأكثر من 3٪ خلال تعاملات اليوم الإثنين، بسبب عمليّات جني الأرباح والتصحيح.