عرب ٤٨ يتجدد
  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2%

تاريخ النشر: 30/01/2023 - 12:49

انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2%
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالثلاثة أشهر السابقة، حسبما أظهرت أرقام رسمية اليوم الإثنين.

كان أداء الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا أسوأ من المتوقع.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2021 بسبب انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، والذي دعم الاقتصاد في الأشهر التسعة الأولى من 2022.

وجاء الانخفاض في أعقاب نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في الربع الثالث، و0.1% في الربع الثاني.

وقال مكتب الإحصاء في منتصف كانون الثاني/ يناير، قبل أن يحصل على بيانات كانون الأول/ ديسمبر الاقتصادية الكاملة، إن الاقتصاد بدا وكأنه عانى من الركود في الربع الرابع.

ودفعت الأرقام الرسمية الصادرة اليوم، الإثنين، مكتب الإحصاء لتعديل أرقام النمو للعام الماضي بأكمله إلى 1.8% بعد أن كانت 1.9% في البداية.

وتراجع معدل التضخم السنوي في ألمانيا من ذروة بلغت 10.4% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 8.6% في كانون الأول/ ديسمبر.

كانت أزمة الطاقة المحتملة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وانتهاء إمدادات الغاز إلى ألمانيا مصدر قلق العام الماضي.

لكن السلطات قالت أوائل هذا الشهر إن نقص الغاز "غير مرجح بشكل متزايد" هذا الشتاء.

بودكاست عرب 48

#ألمانيا
#الاقتصاد الألماني

حوارات

حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية
حوار مع د. عروة سويطات | حيفا والحفاظ على ما تبقى من المدينة الفلسطينية

2023-01-28

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دوامة براءات الاختراع... كيف استطاعت شركة أدوية تحقيق أرباح بقدر 114 مليار دولار؟
دوامة براءات الاختراع... كيف استطاعت شركة أدوية تحقيق أرباح بقدر 114 مليار دولار؟

2023-01-29

روبوت الدردشة يحقق ارتفاعات نوعيّة لأسهم "باز فيد"
روبوت الدردشة يحقق ارتفاعات نوعيّة لأسهم "باز فيد"

2023-01-27

الذهب عند قمة 9 شهور
الذهب عند قمة 9 شهور

2023-01-26

الأكثر قراءة

شهيد بزعم عملية إطلاق نار بمستوطنة

شهيد بزعم عملية إطلاق نار بمستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية

2023-01-29
حالة الطقس: أجواء غائمة وانخفاض في درجات الحرارة

حالة الطقس: أجواء غائمة وانخفاض في درجات الحرارة

2023-01-29
الكابينيت يقر غلق منزل منفذ عملية مستوطنة

الكابينيت يقر غلق منزل منفذ عملية مستوطنة "نافيه يعكوف" بالقدس

2023-01-29
إيران تحبط هجوما بثلاث مسيرات استهدف أحد مصانع الأسلحة

إيران تحبط هجوما بثلاث مسيرات استهدف أحد مصانع الأسلحة

2023-01-29
اعتقال شاب من الشيخ دنون بسبب بوست في شبكة التواصل الاجتماعي

اعتقال شاب من الشيخ دنون بسبب بوست في شبكة التواصل الاجتماعي

2023-01-29