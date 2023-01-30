انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2%

عرب ٤٨ / أ ب

انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالثلاثة أشهر السابقة، حسبما أظهرت أرقام رسمية اليوم الإثنين.

كان أداء الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا أسوأ من المتوقع.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2021 بسبب انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، والذي دعم الاقتصاد في الأشهر التسعة الأولى من 2022.

وجاء الانخفاض في أعقاب نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في الربع الثالث، و0.1% في الربع الثاني.

وقال مكتب الإحصاء في منتصف كانون الثاني/ يناير، قبل أن يحصل على بيانات كانون الأول/ ديسمبر الاقتصادية الكاملة، إن الاقتصاد بدا وكأنه عانى من الركود في الربع الرابع.

ودفعت الأرقام الرسمية الصادرة اليوم، الإثنين، مكتب الإحصاء لتعديل أرقام النمو للعام الماضي بأكمله إلى 1.8% بعد أن كانت 1.9% في البداية.

وتراجع معدل التضخم السنوي في ألمانيا من ذروة بلغت 10.4% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 8.6% في كانون الأول/ ديسمبر.

كانت أزمة الطاقة المحتملة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وانتهاء إمدادات الغاز إلى ألمانيا مصدر قلق العام الماضي.

لكن السلطات قالت أوائل هذا الشهر إن نقص الغاز "غير مرجح بشكل متزايد" هذا الشتاء.