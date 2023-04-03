أسواق الـNFT تشهد ارتفاعات هائلة في الربع الأوّل من 2023

حسب خبراء، فإنّ عملة إيثيريوم والبلوكشين الخاصّ بها، هو أهمّ المسيطرين في السوق من حيث الحجم، حيث تمثّل نحو 90٪ من حصّة السوق في شهر آذار/ مارس الحاليّ.

قالت وسائل إعلام اقتصاديّة، إنّ سوق "إن إف تي" شهد بداية قويّة لعام 2023، حيث ارتفع حجم التداول فيه بما يقارب الـ137٪، وذلك بعد أن أدّى ظهور لاعبين جدد إلى تطوّر سريع في تداول الرموز غير القابلة للاستبدال.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "داب رادار"، فإنّ الربع الأوّل من عام 2023، هو أفضل فترة تشهدها أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال.

وارتفع حجم التداول لتصل قيمة سوق الرموز غير القابلة للاستبدال إلى نحو 4.7 مليار دولار، في حين انخفض عدد مبيعات "إن إف تي" للشهر الثاني على التوالي، بنسبة 4.6٪، مع بيع نحو 2.7 مليون إن إف تي.

وحسب خبراء، فإنّ عملة إيثيريوم والبلوكشين الخاصّ بها، هو أهمّ المسيطرين في السوق من حيث الحجم، حيث تمثّل نحو 90٪ من حصّة السوق في شهر آذار/ مارس الحاليّ.

وفي الربع الأوّل من عام 2023، ارتفع حجم التداول الفصليّ بأكثر من 245٪، إلى نحو 4.1 مليار دولار، مقارنة بالربع الأخير من عام 2022.

وفي المرتبة الثانية، يأتي بلوكشين سولانا، الذي بلغ حجم تداوله نحو 242 مليون دولار، وشهد زيادة بنسبة 4.55٪.

وتجاوز حجم التداول 29 مليون دولار في شهر آذار/ مارس على بلوكشين "بوليغون"، على الرغم من الانخفاض الذي حققته في شباط/ فبراير الماضي، بنسبة 24٪. وكانت منصّة "أوبن سي" قد سيطرت على سوق الرموز غير القابلة للاستبدال في الربع الأوّل من العام، بحجم تداول قدره 2.7 مليار دولار، بزيادة بلغت 783٪، وهيمنة سوقيّة تجاوزت 57٪.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت القيمة السوقيّة لعملة بتكوين، بنحو 30 مليار دولار، وذلك في يوم واحد فقط من التداول، لتسجّل ارتفاعًا بنسبة 5.6٪، وذلك وفقًا لأحدث البيانات من منصّة مراقبة العملات الرقميّة "كوين ماركت كاب".

وارتفعت القيمة السوقيّة للبتكوين من 519 مليار دولار إلى 548 مليار دولار.