خبراء يتوقّعون وصول الذهب إلى مستويات قياسيّة قريبًا

حذّر خبراء اقتصاديّون من دخول الولايات المتّحدة الأميركيّة وأوروبا في ركود اقتصاديّ، يؤثّر في الأسواق العالميّة، في ظلّ ارتفاع معدّلات التضخّم

توقّع محلّلون اقتصاديّون، أنّه مع سيطرة الكثير من عدم اليقين على الأسواق الماليّة العالميّة، سوف تصل أسعار الذهب إلى مستويات قياسيّة جديدة فوق 2000 دولار للأوقيّة، بحسب تقرير نشره موقع "إنفيستنغ".

وقال التقرير، إنّ الأمر يتعلّق بمسألة الوقت فقط، حتّى يصل الذهب إلى مستويات قياسيّة غير مسبوقة. ومع ذلك، فقد يكون من الصعب على الذهب تحقيق هدفه الجديد الأسبوع المقبل. وتأتي التوقّعات الحذرة للذهب في الوقت الّذي شهدت فيه المعدن الثمين تحرّكات كبيرة فوق 2000 دولار للأوقيّة.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت عند تسوية تعاملات أمس الخميس، إلّا أنّها حقّقت مكاسب أسبوعيّة مع استمرار المخاوف من ركود أكبر اقتصاد في العالم.

وحذّر خبراء اقتصاديّون من دخول الولايات المتّحدة الأميركيّة وأوروبا في ركود اقتصاديّ، يؤثّر في الأسواق العالميّة، في ظلّ ارتفاع معدّلات التضخّم، ورفع معدّلات الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركيّة، أمس انخفاض طلبات إعانة البطالة بمقدار 18 ألف طلب إلى 228 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في الأوّل من أبريل، مقابل توقّعات بهبوطها إلى 200 ألف طلب.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.5% أو ما يعادل 9.2 دولار لتصل إلى 2026.4 دولار للأوقيّة، لكنّها حقّقت مكاسب أسبوعيّة 2%.

وفي الوقت الحاليّ تترقّب الأسواق بيانات مهمّة من المقرّر أن تصدر اليوم الجمعة، حول مدّة التغيير في العمالة غير الزراعيّة والبطالة في الولايات المتّحدة، والّتي سوف تكون حاسمة بخصوص سياسة الفيدراليّ خلال اجتماعات لجنة السياسة النقديّة القادمة. إذ يتوقّع المحلّلون أن تأتي سلبيّة هي الأخرى على غرار بيانات التوظيف الأوّليّة وبيانات سوق العمل والبطالة، وهو الأمر الّذي سيكون إيجابيًّا بشكل كبير بالنسبة للذهب.