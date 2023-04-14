صادرات النفط الروسي تبلغ أعلى مستوى لها منذ غزو أوكرانيا

قالت الوكالة في تقريرها الشهريّ الأخير إنّ "صادرات النفط الروسيّة بلغت في آذار/مارس أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020 بفضل زيادة تدفّق المنتجات الّتي عادت إلى مستويات شوهدت آخر مرّة قبل الغزو الروسيّ لأوكرانيا"

أعلنت وكالة الطاقة الدوليّة، اليوم الجمعة، أنّه على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، إلّا أنّ صادرات النفط الروسيّ "بلغت في آذار/ مارس أعلى مستوى له منذ نيسان/ أبريل 2020".

وقالت الوكالة إنّه على الرغم من العقوبات القاسية التي يفرضها الاتّحاد الأوروبيّ ومجموعة السبع، ارتفع إجماليّ شحنات النفط في آذار/ مارس بمقدار 600 ألف برميل يوميًّا، وبلغ 8.1 مليون برميل يوميًّا.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهريّ الأخير إنّ "صادرات النفط الروسيّة بلغت في آذار/مارس أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020 بفضل زيادة تدفّق المنتجات الّتي عادت إلى مستويات شوهدت آخر مرّة قبل الغزو الروسيّ لأوكرانيا".

وأوضحت أنّ عائدات روسيا ارتفعت الشهر الماضي بمقدار مليار دولار إلى 12,7 مليار دولار، لكنّها بقيت مع ذلك أقلّ بنسبة 43 بالمئة عن العام الماضي.

وذكرت منظّمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) الخميس نقلًا عن بيانات لشركة التحليل المتخصّصة بالموادّ الأوّليّة "كبلر" الخميس أنّ "روسيا كانت أكبر مورد للنفط الخامّ للهند في شباط/فبراير للشهر الثامن على التوالي، وبلغت حصّتها نحو 38 بالمئة".

ويشمل ذلك المنتجات النفطيّة المكرّرة الّتي ارتفعت بمقدار 450 ألف برميل لتبلغ 3,1 ملايين برميل يوميًّا.، حسب الوكالة.

وعلى الرغم من العقوبات الدوليّة الّتي تستهدف نفطها أعادت روسيا توجيه صادراتها من المحروقات إلى دول أخرى مثل الهند.