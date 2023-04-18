هل تستعدّ الولايات المتّحدة لأزمة عقاريّة؟

بالنسبة لبعض الاقتصاديّين، فإنّ الضعف المستمر في قطاع الإسكان لا يشكّل مفاجأة كبيرة، حيث يستمر القطاع في الشعور بآثار موقف السياسة النقدية العدوانية للاحتياطيّ الفيدراليّ، والذي أدّى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاريّ في العام الماضي

سجّلت تصاريخ البناء الأميركيّة لشهر آذار/ مارس، تراجعًا حادًّا بنسبة 8.8٪، حيث صدرت بيانات المنازل الأميركيّة، لتشهد تراجعات بالجملة، مؤكّدة أزمة العقارات في أميركا، والتي حذّر منها كثيرون.

وكان قد صدر نحو 1.413 مليون تصريح بناء في شهر آذار/ مارس الماضي، ويعتبر هذا الرقم أقلّ من المتوقّع، والذي كان 1.450 مليون تصريح بناء، وهو ما يشكّل هبوطًا قويًّا مقارنة بشهر شباط/ فبراير الماضي، والذي كان نحو 1.55 مليون تصريح بناء.

وهبط مؤشّر الدولار الأميركيّ بنحو 0.36٪، فيما ارتفعت عقود الذهب الآجلة بنحو 0.42٪ إلى 2015 دولارًا للأوقيّة الواحدة، أمّا العقود الفوريّة، فقد ارتفعت بنسبة 0.38٪، في حين ارتفع مؤشّر إس آند بي 500 فيوتشرز بـ0.51٪، فيما صعد ناسداك بـ0.84٪ للعقود الآجلة.

وبحسب خبراء، فإنّ أسعار الذهب ما زالت تحافظ على دعم قويّ فوق 2000 دولار، دون ردّ فعل يذكر، بالإضافة إلى انخفاض عدد المنازل التي تمّ بناؤها خلال الشهر الماضي.

وبالنسبة لبعض الاقتصاديّين، فإنّ الضعف المستمر في قطاع الإسكان لا يشكّل مفاجأة كبيرة، حيث يستمر القطاع في الشعور بآثار موقف السياسة النقدية العدوانية للاحتياطيّ الفيدراليّ، والذي أدّى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاريّ في العام الماضي.

ولا يشهد سوق الذهب الكثير من ردود الفعل على أحدث البيانات الاقتصادية، حيث يواصل المستثمرون والمتداولون البحث عن الصفقات في الأسواق بعد انخفاض الأسعار لفترة وجيزة إلى ما دون 2000 دولار للأوقيّة أمس الإثنين.