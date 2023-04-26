"بوينغ" تعلن خسارة 425 مليون دولار في الربع الأول

قالت الشركة إن الخسارة في عملياتها الأساسية وصلت إلى 1.27 دولار للسهم. وتوقع المحللون أن تخسر الشركة 1.07 دولارات لكل سهم، وفقا لمسح أجرته شركة "فاكتست" لنظم البحوث.

خسرت شركة "بوينغ" 425 مليون دولار في الربع الأول من العام، أكثر مما توقعت "وول ستريت"، بسبب مشاكل الإنتاج أثناء تصنيع طائرات الركاب وخفض قيمة طائرة نقل عسكرية.

غير أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 28% عن العام السابق، في ظل شراء شركات الطيران طائرات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على السفر. ووصف الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد كالهون، الوضع بأنه "ربع أول متماسك".

وقال في بيان "نحن نتقدم على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في سلسلة التوريد، لكننا لا نزال واثقين من الأهداف التي حددناها لهذا العام، وكذلك الأهداف التي حددناها على المدى الطويل. فالطلب قوي عبر أسواقنا الرئيسية".

وقالت الشركة إن الخسارة في عملياتها الأساسية وصلت إلى 1.27 دولار للسهم. وتوقع المحللون أن تخسر الشركة 1.07 دولارات لكل سهم، وفقا لمسح أجرته شركة "فاكتست" لنظم البحوث.

وقفزت الإيرادات إلى 19.92 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 17.52 مليار دولار.

وقفزت أسهم "بوينغ" أكثر من 4% قبل الجلسة الافتتاحية يوم الأربعاء.