الدولار يتراجع مع توقعات بعدم رفع الفائدة الأميركية هذا الشهر

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.8% هذا الأسبوع، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي. وسجل في أحدث تداول انخفاضا بنسبة 0.1%؛ فيما ارتفع مقابل الشيكل بنسبة 0.15%

يتجه الدولار صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف كانون الثاني/ يناير، اليوم الجمعة، مع توقع المستثمرين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، لن يرفع الفائدة هذا الشهر، وهو ما يقوض شهية الإقبال على العملة الأميركية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأزالت موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون تعليق سقف الدين وتجنب تخلف كارثي عن السداد، أحد ركائز الدعم للدولار الذي يعد من عملات الملاذ الآمن.

في المقابل، صعد الدولار الأسترالي بعد زيادة للحد الأدنى للأجور عززت مراهنات على أن البنك المركزي سيرفع الفائدة مجددا في الأسبوع المقبل.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.8% هذا الأسبوع، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي. وسجل في أحدث تداول انخفاضا بنسبة 0.1%.

وصعد الدولار مقابل الين، بعد تكبد أطول سلسلة خسائر يومية مقابل العملة اليابانية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد أربعة أيام من التراجع. وسجل الدولار في أحدث تداول ارتفاعا بنسبة 0.1% إلى 138.89 ين.

واستقر اليورو عند 1.0769 دولار بعد بلوغ أعلى مستوى في أسبوع عند 1.07685 دولار، أمس، الخميس.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.68% إلى 0.662 دولار وهو أقوى أداء له منذ 24 أيار/ مايو.

وصعد الدولار مقابل الشيكل بنسبة 0.15% عند 3.7415 شكيل للدولار الواحد.