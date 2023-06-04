العملات المشفّرة وصناعة الاقتصاد اللامركزيّ

يشكّل صعود العملات المشفّرة تحدّيًا محتملًا للأنظمة الماليّة التقليديّة، حيث قد تواجه البنوك المركزيّة، بصفتها أمناء على العملات الوطنيّة، سيطرة متناقصة على السياسة النقديّة إذا حظيت العملات المشفّرة بقبول واسع النطاق

ظهرت العملات المشفّرة كقوّة "تخريبيّة" في الاقتصاد العالميّ بعد الانهيار الماليّ الكبير في عام 2008، للخروج عن سيطرة البنوك، والانتقال من الاقتصاد المركزيّ إلى الاقتصاد اللامركزيّ، واستحوذت على انتباه الأفراد والشركات والحكومات على حدّ سواء. وكان لارتفاع العملات المشفّرة تأثير عميق على الاقتصاد العالميّ، حيث قدّمت تقنيّة بلوكشين طريقة آمنة وشفّافة للمعاملات، ممّا يمثّل تحدّيًا للأنظمة الماليّة التقليديّة، وفي حين أنّ الاعتماد الواسع النطاق للعملات المشفّرة يمثّل تحدّيات من حيث التنظيم والاستقرار الماليّ، فإنّه يوفّر أيضًا فوائد كبيرة للأفراد والشركات.

وتكمن في جوهر العملات المشفّرة تقنيّة بلوكشين وهي نظام دفتر أستاذ لامركزيّ وشفّاف، وتتيح تقنيّة بلوكشين إجراء معاملات آمنة ويمكن التحقّق منها، ممّا يلغي الحاجة إلى وسطاء مثل البنوك، وتعتمد هذه التقنيّة على خوارزميّات التشفير لضمان سلامة المعاملات وخصوصيّتها، ومن خلال لامركزيّة التحكّم، توفّر بلوكشين قدرًا أكبر من الشفّافيّة وتقلّل من مخاطر الاحتيال، ممّا يجعلها أساسًا جذّابًا للعملات الرقميّة.

وتساهم عدّة عوامل في زيادة شعبيّة العملات المشفّرة، حيث جذبت جاذبيّة اللامركزيّة والسيطرة المتزايدة على الشؤون الماليّة الشخصيّة الأفراد الّذين يسعون إلى التحرّر من الأنظمة المصرفيّة التقليديّة، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ إمكانيّة تحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار قد أغرت المضاربين والمستثمرين، ممّا أدّى إلى نشوء سوق نابضة بالحياة.

ويشكّل صعود العملات المشفّرة تحدّيًا محتملًا للأنظمة الماليّة التقليديّة، حيث قد تواجه البنوك المركزيّة، بصفتها أمناء على العملات الوطنيّة، سيطرة متناقصة على السياسة النقديّة إذا حظيت العملات المشفّرة بقبول واسع النطاق، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقويض دور الوسطاء الماليّين، مثل البنوك ومعالجات الدفع، حيث يتعامل الأفراد والشركات مباشرة من خلال العملات المشفّرة، وقد يؤدّي هذا الاضطراب إلى زيادة الشمول الماليّ، وانخفاض تكاليف المعاملات، وزيادة التمكين الماليّ للأفراد في المناطق المحرومة.

,يؤدّي التبنّي الواسع النطاق للعملات المشفّرة إلى ظهور تحدّيات واعتبارات تنظيميّة مختلفة، وأحد الشواغل الهامّة هو احتمال غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة بسبب الطبيعة المستعارة للمعاملات، ويواجه المنظّمون مهمّة تحقيق التوازن بين الحفاظ على الخصوصيّة الفرديّة وضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تقلّب أسواق العملات المشفّرة يثير مخاوف بشأن حماية المستثمرين والاستقرار الماليّ. يجب أن يتصدّى التنظيم الفعّال لهذه التحدّيات مع تعزيز الابتكار ونموّ السوق.

وتقدّم العملات المشفّرة العديد من الفوائد المحتملة للأفراد والشركات، مثل توفير سيطرة أكبر على مواردهم الماليّة، ممّا يقلّل من الاعتماد على المؤسّسات الماليّة التقليديّة، كما توفّر القدرة على التعامل عالميًّا بأقلّ رسوم وتأخيرات فرصًا كبيرة للتجارة عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك، تتيح العملات المشفّرة المدفوعات الصغيرة وتبسيط التحويلات الماليّة، وهي مفيدة بشكل خاصّ للسكّان الّذين يعانون من ضعف البنوك، وبالنسبة للشركات، يمكن أن يؤدّي قبول العملات المشفّرة إلى توسيع نطاق وصول العملاء وتعزيز الابتكار، حيث تتيح تقنيّة بلوكشين تطوير التطبيقات اللامركزيّة والعقود الذكيّة.

ويمكن أن يسلّط فحص أمثلة العالم الحقيقيّ الضوء على التأثير الاقتصاديّ للعملات المشفّرة، على سبيل المثال، شهدت البلدان الّتي تعاني من التضخّم المفرط، مثل فنزويلا وزيمبابوي، تحوّل المواطنين إلى العملات المشفّرة كمخزن للقيمة، ويوضّح هذا الاتّجاه قدرة العملات المشفّرة على توفير الاستقرار الماليّ في البيئات الاقتصاديّة المتقلّبة. كما أدّى ظهور منصّات التمويل اللامركزيّ (DeFi) إلى فتح طرق جديدة للإقراض والاقتراض وكسب الدخل، ممّا أدّى إلى تعطيل الخدمات الماليّة التقليديّة.