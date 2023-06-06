رفع قضيّة على منصّة "كوين بيز" لتداول العملات الرقميّة

وأفادت الهيئة في الشكوى المرفوعة إلى محكمة فدراليّة بأنّ عدم تسجيل كوين بيز نفسها "حرم المستثمرين من وسائل حماية مهمّة تشمل عمليّات تفتيش تقوم بها هيئة الأوراق الماليّة والبورصة ومتطلّبات الإبقاء على السجلّات والحماية من تضارب المصالح وغير ذلك

في أعقاب اتّهامات تقدّمت بها هيئة الأوراق الماليّة والبورصة SEC أمس الإثنين ضدّ منصّة "باينانس" لتداول العملات الرقميّة، رفعت هيئة لتنظيم الأوراق الماليّة الأميركيّة، دعوى قضائيّة ضدّ منصّة "كوين بيز" اليوم الثلاثاء.

واتّهمت المنصّة بتعريض المستثمرين للخطر عبر إخفاقها في تسجيل نفسها كسوق للأوراق الماليّة.

وتعدّ كوين بيز أكبر منصّة لتداول الأصول الرقميّة في الولايات المتّحدة ولديها 110 ملايين مستخدم فيما بلغت قيمة أصولها 80 مليار دولار أواخر العام 2022.

وأفادت الهيئة في الشكوى المرفوعة إلى محكمة فدراليّة بأنّ عدم تسجيل كوين بيز نفسها "حرم المستثمرين من وسائل حماية مهمّة تشمل عمليّات تفتيش تقوم بها هيئة الأوراق الماليّة والبورصة ومتطلّبات الإبقاء على السجلّات والحماية من تضارب المصالح وغير ذلك".

وقالت الهيئة في بيان الثلاثاء "منذ 2019 على الأقلّ، جنت كوين بيز مليارات الدولارات بشكل غير قانونيّ عبر بيع وشراء سندات وأصول مشفّرة".

وفي غياب أيّ تحرّك من الكونغرس، كثّفت الهيئة الناظمة الأميركيّة رقابتها على العملات المشفّرة، وهو نهج ندّدت به كوين بيز الثلاثاء.

وقال المستشار القانونيّ العامّ لكوين بيز بول غريوال إنّ "اعتماد SEC على نهج الإنفاذ فقط في غياب أيّ قواعد واضحة لقطاع الأصول الرقميّة يضرّ بتنافسيّة أميركا الاقتصاديّة وبشركات مثل كوين بيز أظهرت التزامًا بالامتثال" للقوانين.

وتابع "يتمثّل الحلّ بتشريع يسمح بتطوير شفّاف لقواعد منصفة تطبّق بشكل عادل، لا الاحتكام إلى القضاء.. في الوقت الحاليّ، سنواصل عملنا بشكل طبيعيّ".

ومن المقرّر بأن يدلي غريوال بشهادته أمام لجنة تابعة لمجلس النوّاب الأميركيّ في وقت لاحق الثلاثاء في إطار جلسة عن "مستقبل الأصول الرقميّة".

ندّدت "باينانس" أيضًا الاثنين بالهيئة لاستخدامها "أسلحة الإنفاذ والمقاضاة" ضدّ القطاع بدلًا من اتّباع نهج أكثر "وضوحًا" وذكرت هيئة الأوراق الماليّة والبورصة أنّ برنامج "الرهان كخدمة" كان يجب أن يسجّل كعرض للأوراق الماليّة.

وبناء على البرنامج، تجمّع كوين بيز أصول الزبائن الرقميّة وتستخدمها للقيام بخدمات التحقّق من صحّة معاملات سلاسل الكتل (بلوكشين) وتقدّم جزءًا من المكاسب إلى الزبائن.

وقال مدير إنفاذ القوانين لدى هيئة الأوراق الماليّة والبورصة غوربر غريوال إنّ "كوين بيز كانت على علم تامّ بأنّ قوانين الأوراق الماليّة الفدراليّة تطبّق على أنشطتها التجاريّة لكنّها رفضت عمدًا الانصياع لها".

وتابع "بينما قد تكون قرارات كوين بيز المحسوبة سمحت لها بجني المليارات، إلّا أنّها قامت بذلك على حساب المستثمرين عبر حرمانهم من الحماية الّتي يستحقّونها".

وتراجعت أسهم كوين بيز بنسبة 14,7 في المئة إلى 50,07 دولارًا في تداولات الصباح.