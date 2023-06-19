روبرت كيوساكي يحذّر من انهيارات اقتصاديّة كبيرة محتملة

وحذر كيوساكيّ بالفعل من أنّ العديد من البنوك كانت على وشك الانهيار بعد الإعلان عن انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيلفرغيت وبنك سيجنتشر في غضون أيّام من بعضها البعض في مارس

بعد انهيار العديد من عمالقة البنوك، واحدًا تلو الآخر، الأمر الّذي تسبّب في الارتباك والخوف في جميع أنحاء القطاع، قام روبرت كيوساكي، مؤلّف كتاب التمويل الشخصيّ الأكثر مبيعًا "الأب الغنيّ والأب الفقير"، بتنبيه أتباعه إلى أنّ الأزمة المصرفيّة كانت بعيدة كلّ البعد عن ذلك.

وحذر كيوساكيّ بالفعل من أنّ العديد من البنوك كانت على وشك الانهيار بعد الإعلان عن انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيلفرغيت وبنك سيجنتشر في غضون أيّام من بعضها البعض في مارس. بالإضافة إلى التراجع اللاحق لبنك فيرست ريبابليك. وعمليّات الإنقاذ الحكوميّة للآخرين، كما قال في تغريدة في 15 يونيو.

وأضاف اختصاصي التوعية الماليّة أنّ شركات الرهن العقاريّ يمكن أن تتعرّض للخطر، بما في ذلك مستودع قروض الرهن العقاريّ العملاق، والّذي يشاع أنّه سيحدث في المستقبل القريب.

ونصح أتباعه بتوخّي الحذر و"عدم تصديق أيّ شيء" يقوله بايدن أو رئيس بنك الاحتياطيّ الفيدراليّ، باول، أو وزيرة الخزانة يلين”

وعلّق كيوساكيّ بأنّها “استيقظت وأفلست”. في إشارة إلى ما يسمّى بثقافة “الاستيقاظ” الّتي تشير عادة إلى الوعي بالقضايا المجتمعيّة مثل العدالة العرقيّة.

وكرّر النصيحة لأتباعه بالاستثمار فيها الذهب والفضّة والبيتكوين (BTC) لحماية أنفسهم في “نهاية الرأسماليّة” القادمة.

في الآونة الأخيرة، لفت المستثمر الشهير الانتباه إلى مخاطر الاحتفاظ بالمال في البنوك الإقليميّة. والّتي كان يعتقد أنّها ستتبع نظيراتها الأكبر في الانهيارات ولكن دون فرصة الإنقاذ، حيث كانت الولايات المتّحدة “تقف على حافّة ركود كبير.

”في أوائل شهر مايو، شدّد مركز أبحاث هوفر على أنّ العديد من البنوك الأمريكيّة الّتي يحتمل إعسارها كانت “كامنة في النظام”.

وتواجه بالفعل خسائر، وأنّ وجودها قد هدّد أكثر من 200 مقرض آخر متأثّر بالفعل برفع سعر الفائدة السابق.

وفي الوقت نفسه، أشار أنتوني جينكينز. الرئيس التنفيذيّ السابق لشركة باركليز (LON:BARC) المصرفيّة الاستثماريّة العملاقة في المملكة المتّحدة.

إلى أنّ البنوك فشلت في التعرّف على قيمة التحوّل الرقميّ في عالم الأعمال ال