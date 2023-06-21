ارتفاع في سعر البتكوين وسط تحذيرات من تصحيح حاد محتمل

كان تداول العملة في نطاق 80 إلى 84.70 دولارًا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية. وعلى مدار السبعة أيّام الماضية، شهدت العملة صعودًا متواصلًا.

شهدت منصّات التداول الإلكترونيّ للعملات الرقميّة، اليوم الأربعاء، تراجعًا بنسبة 10٪ على الصعيد اليوميّ لتداول عملة لايتكون.

ودفع التحرّك نحو الأسفل قيمة العملة للانخفاض إلى نحو 6 مليارات دولار، وذلك بعد أن وصلت القيمة السوقيّة للعملة سابقًا بـ25 مليار دولار.

وكان تداول العملة في نطاق 80 إلى 84.70 دولارًا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية. وعلى مدار السبعة أيّام الماضية، شهدت العملة صعودًا متواصلًا.

وارتفعت عملة بتكوين اليوم الأربعاء بنسبة 7.7٪، لتصل إلى حدود 28,879 دولار للبتكوين الواحد، وسط توقّعات خبراء بتصحيح كبير يمكن أن يهبط فيه التبكوين إلى حدود 20 ألف دولار.

وكانت منصّة "باينانس"، وهي واحدة من أكبر المنصّات لتداول العملات المشفّرة، عن خططها لترحيل الأموال من محفظة بتكوين الباردة إلى عنوان جديد. وأكّدت البيانات على السلسلة تحرّكات كبيرة لعملة بتكوين من محافظ منصّة "باينانس"

وتضمّن تحويل المحفظة مبلغًا كبيرًا من بتكوين، والذي بلغ نحو 3.45 مليار دولار، بإجمالي 130,177 حبّة بتكوين، ومن شأن هذه التحرّكات، التسبّب بذبذبة سعريّة للبتكوين.

وفي بيان نشر على موقع "تويتر"، طمأنت المنصّة المستخدمين بشأن سلامة مقتنيات البتكوين.

وكانت شركة "بلاك روك" والتي تعتبر أكبر شركة إدارة أصول في العالم، طلبًا لإنشاء صندوق "بتكوين" متداول في البورصة إلى هيئة الأوراق الماليّة.

وكانت الهيئة قد عارضت هذا النوع من الصناديق، لكنّ المحاولات الأخيرة، كانت مدعومة بثقل أكبر شركة في العالم لإدارة الأصول.