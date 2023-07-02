قراصنة يخترقون "مليارات العملات المشفّرة"

استطاع المهاجمون بحسب التقارير، التلاعب بالطريقة التي يعمل بها النظام، وإصدار رموز على شبكة ليست موجودة على أرض الواقع

قالت وسائل إعلاميّة متخصّصة في اقتصاد العملات المشفّرة، إنّ سوق العملات الرقميّة تعرّض لعمليّة احتيال ضخمة، وذلك من خلال استغلال وظيفة العقد الذكيّ في أداة "بولي نتوورك".

ونجح القراصنة في إصدار العديد من الرموز المميّزة، والتي بلغت قيمتها مليارات الدولارات، ممّا سمح للمستخدمين بتبادلها باستخدام عقد ذكيّ، يطلقها على شبكة أخرى.

واستطاع المهاجمون بحسب التقارير، التلاعب بالطريقة التي يعمل بها النظام، وإصدار رموز على شبكة ليست موجودة على أرض الواقع، وكذلك استطاع المهاجمون سكّ 24 مليار قطعة من عملة "BUSD" و"باينانس كوين"، بالإضافة إلى نحو 999 ترليون قطعة من عملة "شيبا إينو" الشهيرة.

وحسب مراقبين، فإنّ ما حدث في سوق العملات المشفّرة، من الممكن أن يهبط بالأسعار على المدى القصير، مما قد يتسبّب بخسائر فادحة للمستثمرين والمتداولين على حدّ سواء.

وبعد الهجوم مباشرة، كانت محفظة القراصنة تحتوي على نحو 42 مليار دولار (على الورق) حسب التقرير، إلّا أنّ القراصنة لم يستطيعوا تسييل هذه الرموز إلى نقود، وذلك بسبب النقص المدقع في السيولة، إلّا أنّهم استطاعوا في نهاية الأمر، استبدال 94 مليار شيبا إينو، مقابل 360 قطعة إيثيريوم، وبعض العملات الأخرى، بإجمالي 403 ألف دولار.

وقال موقع "لووك أون تشاين"، إنّ المهاجمين بدأوا في نقل الأصول إلى محافظ جديدة، وذلك من أجل بيعها.

وحسب تقارير صحافيّة، فإنّ هذه الهجوم يعتبر الثاني الذي يستهدف شركة "بولي نتوورك"، حيث تمّ استغلالا البروتوكول مقابل 600 مليون دولار في أغسطس 2021، وهو اختراق قياسيّ في ذلك الوقت، بعد التسريب المزعوم لمفتاح خاص تمّ استخدامه لتوقيع رسالة عبر سلاسل الكتل المشغّلة لنظام "بلوك تشين".