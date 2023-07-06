السلطات الأسترالية تدهم مكاتب منصة "باينانس" للعملات الرقمية

تواجه باينانس تدقيقًا تنظيميًا شديدًا في جميع أنحاء العالم، حيث اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الشهر الماضي منصة التداول ومؤسسها Changpeng Zhao بانتهاك قواعد الأوراق المالية.

نشرت وكالة "بلومبرج" تقريرًا قلت فيه إنّه تمّ تفتيش مكاتب شركة "باينانس" للعملات الرقميّة في أستراليا، وذلك كجزء من تحقيق مستمرّ مع منصّة تداول العملات المشفّرة.

تأتي خطوة السلطة الأسترالية بعد أن قالت أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم في أبريل/نيسان إن ترخيص "المشتقات" الخاص بها قد ألغي في البلاد وأنها ستنهي العمليات ذات الصلة.

وتواجه باينانس تدقيقًا تنظيميًا شديدًا في جميع أنحاء العالم، حيث اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الشهر الماضي منصة التداول ومؤسسها Changpeng Zhao بانتهاك قواعد الأوراق المالية.

وقال التقرير نقلاً عن مصادر مطلعة. إن لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أجرت البحث كجزء من مراجعة عملية مشتقات باينانس التي تركز على تصنيف العملاء.

وقال متحدث باسم باينانس أستراليا يوم الأربعاء عبر البريد الإلكتروني: "نحن نتعاون مع السلطات المحليّة وتركّز باينانس على تلبية المعايير التنظيمية المحلية من أجل خدمة مستخدمينا في أستراليا بطريقة متوافقة تمامًا".

قالت ASIC في ذلك الوقت إنها كانت تجري "مراجعة مستهدفة لأعمال الخدمات المالية باينانس في أستراليا. بما في ذلك تصنيفها لعملاء التجزئة والجملة".

ويتخوّف ملايين من المتداولين والمستثمرين في العملات الرقميّة، من هذا الإجراء ضدّ شركة باينانس، وتأثيراته الكبيرة التي يمكن أن تمتدّ إلى كامل أسواق العملات الرقميّة في العالم، نظرًا لأنّ باينانس تعتبر منصّة التداول الأولى في هذا المجال.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت أسواق العملات الرقميّة هزّات كبيرة، تسبّبت بانهيار عدد من العملات والشركات والمنصّات، كما حدث مع منصّة "إف تي إكس" وخسارة الملايين من المتداولين أموالهم.