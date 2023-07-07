كيفية إدارة الأموال كزوجين: نصائح للنجاح المالي

تساهم إدارة الأموال في تحديد الأفراد لاحتياجاتهم المالية الأساسية وبالتالي إمكانية إلغاء المصاريف غير الضرورية وإدخار بعض الأموال للحالات الطارئة أو لتحسين مستوى المعيشة.

تزداد الأسعار مؤخرا بشكل يثير القلق، ومع عدم وجود تنبؤات حول مستقبل الأوضاع الاقتصادية في العالم يحتاج الأفراد إلى العمل على إدارة أموالهم الشخصية بما يحقق النجاح المالي، خصوصا للمتزوجين الذين تتراكم عليهم المسؤوليات والاحتياجات مع وجود الأطفال أيضا.

تستهدف عملية إدارة الأموال كزوجين تحقيق توازن في ما يخص المصاريف والدخل، مع العمل على الإدخار تحسبا لأي طارئ، وفي بعض الحالات يمكن لهذه العملية تحقيق نجاح في الجانب الاستثماري أيضًا، وهو ما يتم نتيجة حسن تنظيم وإدارة الأموال الخاصة بكل منزل.

وتساهم إدارة الأموال في التخفيف من الضغوط المالية عند الأزواج وتحقيق بعض الأهداف المستقبلية وضبط النواحي المادية، ما يؤدي إلى خلق بيئة هادئة في المنزل بعيدة عن المشاحنات التي قد تنجم عن انتهاء الأموال أو قلتها أو حدوث تقصير في أي من الجوانب المالية.

أهمية إدارة الأموال

1. معرفة الاحتياجات المالية الأساسية

تساهم إدارة الأموال في تحديد الأفراد لاحتياجاتهم المالية الأساسية وبالتالي إمكانية إلغاء المصاريف غير الضرورية وإدخار بعض الأموال للحالات الطارئة أو لتحسين مستوى المعيشة.

2. الوعي بحقيقة الوضع المادي للزوجين

تساعد إدارة الأموال على خلق وعي معرفي لدى الأزواج بحقيقة وضعهم المادي، والحد من العيش فوق المستوى الذي يتناسب مع دخل العائلة، خاصة أولئك الذين لا يحظون بعائد شهري ثابت ويمكن أن يتوهموا بدخولهم طبقة اجتماعية أعلى عند حصولهم على أموال كثيرة لبعض الوقت، ومع عدم ثبات الدخل يصابون بالكثير من المشكلات عند تراجعه أو قلته.

3. خلق منطقة أمان مالية

يساهم التخطيط المالي في خلق نوع من الأمان بالمنزل، من خلال تفادي إمكانية الوقوع في الديون نتيجة زيادة المصاريف، حيث تساهم إدارة الأموال من البداية في تنبيه الزوجين إلى وجود مصاريف إضافية وبناء عليه قد يعملون على توفير المال لتغطية النفقات المستقبلية.

4. تحسين مستوى المعيشة

قد تحقق إدارة الأموال الناجحة هذه النقطة من خلال توفير مدخرات تساهم مستقبلا في توفير الأموال الإضافية، ما يترتب عليه رفع مستوى المعيشة تدريجيًا، حيث يمكن استغلال هذه الأموال في الاستثمار أو صفقات العمل الناجحة والتي يمكن معها رفع المستوى المعيشي للزوجين.

5. توفير دخل جديد أو زيادة الأصول

يمكن تحويل إدارة الأموال كطريقة عدم الوقوع في الديون إلى عملية تساهم في خلق مصدر دخل جديد من خلال استغلال الأموال الإضافية في إنشاء عمل جديد، أو الاستثمار في أصول يمكنها زيادة الدخل للزوجين.

كيفية إدارة الأموال كزوجين

تحديد الميزانية

يجب البدء بتحديد الميزانية الخاصة بالمنزل وفصلها عن المصاريف الشخصية للزوجين لمعرفة أين يتم إنفاق الأموال وتحديد الأساسيات والكماليات وما يمكن الاستغناء عنه منها، وبالتالي إمكانية التحكم في النفقات خلال الشهور المقبلة.

التوفير لحالات الطوارئ

إدخار جزء من المال ولو كان بسيطا أمرٌ ضروري للغاية، وذلك للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث بشكل مفاجئ وتكون غير موضوعة في الحسبان، حيث تساهم هذه النقطة في تجاوز أزمة الوقوع في ديون أو حدوث مشكلات في الميزانية الشهرية.

دفع الفواتير الشهرية أولا

دفع الفواتير بشكل أولي وفي موعد محدد من الطرق الناجحة في إدارة الأموال، وذلك لأنها تختصر التفكير في سدادها في وقت لاحق، بالإضافة إلى أنها قد تعد وسيلة للزوجين لضبط استهلاكهم المنزلي في ما بعد، مثل خفض استهلاك الكهرباء أو عدم شراء أجهزة جديدة بالتقسيط وغيرها.

التسوق المنزلي بذكاء

واحدة من النقاط الهامة جدًا في إدارة الأموال للزوجين، حيث يمكن العمل على شراء المستلزمات التي يحتاجها المنزل فقط دون زيادة غير مبررة.

تجنب شراء أصناف ليست ضرورية أو الانخداع بفخ الإعلانات والتسويق المغري للسلع.

إعداد قائمة بالمستلزمات الضرورية قبل التوجه للشراء خطوة هامة للحرص على عدم الوقوع في فخ شراء الرفاهيات غير الضرورية.

القيام بمقارنات بين أماكن الشراء المختلفة لاختيار أفضل الأسعار وتوفير الأموال.

استخدام كوبونات الخصم التي تطرحها بعض المتاجر ميزة جديدة يمكن استغلالها لشراء المنتجات اللازمة أو يمكن الاستفادة من العروض الجيدة.

خفض المصروفات الخاصة بالتنزه والمناسبات

لا يمكن إنكار أهمية الترفيه في حياة الزوجين ولكن الأمر لا يتعلق في دفع الكثير من الأموال بل يمكن القيام بالتنزه في أماكن عامة أو اختيار الذهاب في أماكن ذات تكلفة اقتصادية.

كذلك، يمكن التقليل من شراء الهدايا باهظة الثمن في المناسبات والاكتفاء بالاختيار الجيد للهدية التي تتناسب مع الفرد، إذ أن الهدية في قيمتها المعنوية وليست المادية.

تجنب فوائد البطاقات الائتمانية

تساهم البطاقات الائتمانية في إنقاذ الأمور في بعض الأوقات حال الاحتياج لشراء بعض الضروريات المنزلية دون توفر النقد، ولكن يجب الحذر عند التعامل بهذه البطاقات، إذ أن بعضها يكون ذو رسوم أو فوائد مرتفعة وفي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى تلك ذات الفوائد الأقل بينها أو تقليل فترة السداد مع عدم وجود فوائد وهو أمر توفره بعض البطاقات.

إعداد الطعام في المنزل

نقطة قد تبدو غير مهمة ولكنها تساهم في ضبط الأموال والتوفير، فالطعام الجاهز أغلى من ذلك المعد في المنزل، بالإضافة إلى أن أغلبه ليس صحيا بالمرة، ومن هنا نجد أهمية مزدوجة للاهتمام بالطعام المنزلي وخصوصا أنه يساهم أيضا في تحقيق المشاركة بين الزوجين وكذلك الأبناء.

إدخار الأموال واستثمارها

من الضروري وضع هدف محدد لإدخار المال فهو يساعد كثيرا على تحفيز الأفراد لتوفير بعض المال وأحيانا الاستغناء عن بعض الأمور في سبيل تحقيق الهدف.

مثال الرغبة في السفر، فهو هدف يستحق بعض المجهود لتوفير المال له حتى تستمتع بفترة إجازة تحظى خلالها ببعض الراحة النفسية.

استثمار الأموال التي يتم ادخارها في واحد من المشاريع الصغيرة والتي تأتي بأرباح على المدى الطويل موفرة بعض الأمان المالي مستقبلا.

بعض الأفراد يلجأون إلى بعض الاستثمارات ذات العوائد المرتفعة، ولكنها عادة ما تكون أكثر خطورة، لذا يلجأ إليها في الغالب من هم أصغر سنا.

يوجد بعض البنوك التي تساعد على عملية الإدخار من خلال خدمة مثل (أمر الدفع الدائم) بين حسابات العميل مجانا، إذ يمكنك تحويل المبلغ الذي تريد إدخاره تلقائيّا كل شهر من الحساب الجاري إلى حساب التّوفير الخاص بك.

تطبيقات تساعد على ضبط وإدارة الأموال الشخصية

إذا كنت من الأفراد الذين لا يحبون الحسابات وعمل الجداول والمخططات، لا تقلق، حيث أصبح بالإمكان إدارة الأموال الخاصة بالمنزل من خلال بعض التطبيقات المتوفرة على الهواتف المحمولة والتي يمكنها القيام بالأمر بدلا منك وكل ما عليك فقط هو تسجيل معاملاتك اليومية عليها، وأشهرها:

تطبيق مصاريف.

يعتبر "مصاريف" من أفضل التطبيقات العربية لإدارة الميزانية وحساب المصروفات.

أهم ميزات هذا التطبيق أنه يدعم اللغة العربية، بالإضافة إلى خاصية التذكير بإدخال مصاريفك من خلال الإشعارات على الهاتف.

يضم التطبيق أكثر من 50 قسمًا للمعاملات بكافة أنوعها، سواء دخل أو مصروف أو ديون أو أقساط، مما يسهل عملية تسجيل الأموال.

يجب العلم أن إدارة الأموال كزوجين لا تتعلق فقط بالأموال وإنما بحسن إدارة أسلوب وطريقة الحياة بشكل جماعي مع الحرص على توفير أمان مالية للحماية من أي طوارئ.