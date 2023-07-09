هل يمكن أن يصبح البتكوين "عملة الذكاء الاصطناعي"؟

حسب هايز، فإنّ الزيادة في اعتماد البتكوين في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، ستسرّع من تحول المستثمرين إلى البتكوين، بسبب الطبيعة التضخمية للعملات الورقية

قال الرئيس التنفيذي السابق لمنصة بيتمس، آرثر هايز، إنّه يرى أن البتكوين ستصبح عملة الذكاء الاصطناعي. وقال إنّ الطبيعة اللامركزيّة لشبكة البتكوين، يتوافق مع اقتصاد الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وأضاف هايز في معرض حديثه عن وضع البتكوين، وارتباطها باستخدام طاقة عالية للتعدين، قال إنّها "من الأصول التي تستهلك الطاقة"، وأضاف أنّ الطاقة ستكون هي جوهر الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من مكانة البتكوين كمخزن فعّال للقيمة في نظام الذكاء الاصطناعي.

وحسب تقرير نشره موقع "إنفستنغ" الاقتصادي، يعتقد هايز أنّ هناك علاقة وثيقة بين البتكوين والذكاء الاصطناعي من خلال الطاقة.

وأضاف هايز أنّ عرض البتكوين المحدود، وكونه من الأساس مقاومًا للرقابة، يمنح العملة ميزة على العملات الأخرى في اقتصاد الذكاء الاصطناعي. وتابع "يمكن أن تصل البتكوين إلى مستويات أعلى بكثير باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وحسب هايز، فإنّ الزيادة في اعتماد البتكوين في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، ستسرّع من تحول المستثمرين إلى البتكوين، بسبب الطبيعة التضخمية للعملات الورقية.

ومن جهته، فإنّ الجمع بين شبكة البتكوين والذكاء الاصطناعي، والذي أصبح صناعة ناشئة بسرعة، من شأنه أن يحفز المستثمرين أكثر، مما سيصل بالبتكوين إلى مستويات هائلة".

ويمكن أن يشكل اقتصاد الذكاء الاصطناعي 5٪ على الأقل من المنتج العالمي، وذلك وفقًا للبيانات التي شاركها هايز في مدونته. وتوقع مع هذا النمو الاقتصادي، أن ترتفع عملة البتكوين إلى 760 ألف دولار. فيما يعتقد محللون اقتصاديون، أنّ هذا الرقم مبالغ فيه.

وذكر مدير سوق الأوراق المالية السابق بأن تعليقاته تلك تمثل تنبؤاته الشخصية وقال إنه على الرغم من أن المستقبل غير مؤكد، إلا أنه سيواصل الاستثمار عبر هذه المخاطرة، وتوقع هايز، في تعليقاته السابقة، أن بتكوين ستستمر في مسارها المتقلب هذا العام، لكنها ستبدأ ارتفاعًا صعوديًا قويًا في عام 2024.



