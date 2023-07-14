القبض على مؤسس شركة "سيلزيوس" لإقراض العملات الرقمية

انتشرت عملة "سيلزيوس" بشكل كبير كشركة تشفير، تعد بمعدّلات فائدة عالية على الأصول الرقميّة، ومع ذلك، فإنّ الشركة عانت من خسائر فادحة، عندما فقدت خوارزميّة العملة الرقميّة المستقرّة "تيرا" استقرارها، وتقدّمت بطلب للإفلاس

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركيّة، دعوى قضائيّة ضدّ شبكة "سيلزيوس" لإقراض العملات الرقميّة.

وكانت الشركة من بين الشركات التي غرقت في أمة سيولة بسبب تعاملاتها التجاريّة، بعد انهيار عملة "تيرا"، والتي هزّت أسواق العملات الرقميّة.

وتمّ القبض على الرئيس التنفيذي السابق للشركة، أليكس ماشينسكي، ومن المفترض أن تستند لائحة الاتّهام إلى الاحتيال في الأوراق الماليّة، ولم تعلّق لجنة الأوراق الماليّة والبورصات على حيثيّات الدعوى، بحسب ما نشرته صحيفة "بلومبيرج"، ومن المفترض أن تستند لائحة الاتّهام إلى الاحتيال في الأوراق الماليّة.

وانتشرت عملة "سيلزيوس" بشكل كبير كشركة تشفير، تعد بمعدّلات فائدة عالية على الأصول الرقميّة، ومع ذلك، فإنّ الشركة عانت من خسائر فادحة، عندما فقدت خوارزميّة العملة الرقميّة المستقرّة "تيرا" استقرارها، وتقدّمت بطلب للإفلاس.

وتمّ القبض على مؤسّس سيلزيوس، وحسب الصحيفة، فإنّ الاعتقال كان نتيجة للتحقيق الجاري في انهيار الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، تمّت مقاضاة أليكس ماشينسكي مؤخرًا من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك لتضليله المستثمرين، واليوم، بعد أن رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد سيلزيوس ومؤسسها بالتزامن مع اعتقاله، أفادت التقارير أن كلًا من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) قد حذتا حذو لجنة الأوراق المالية والبورصات، حسب ما جاء في تقرير لموقع "إنفستنغ" الاقتصادي.

وقد تقدمت سيلزيوس بطلب إفلاس في تمّوز/ يوليو من العام الماضي بعد أن عجزت عن تلبية طلبات السحب من قبل العملاء، وفي الآونة الأخيرة، فازت جمعية كريبتو فهرنهايت في العطاء المقدم للاستحواذ على أصول الشركة المفلسة