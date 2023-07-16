منصّة باينانس لتداول العملات الرقميّة تسرّح آلاف الموظّفين

وتواجه باينانس تدقيقًا تنظيميًا شديدًا في جميع أنحاء العالم، حيث اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الشهر الماضي منصة التداول ومؤسسها بانتهاك قواعد الأوراق المالية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها، ونقلًا عن مصدر، إنّ منصّة باينانس، وهي أكبر منصّة للعملات الرقميّة في العالم، قامت بتسريح أكثر من 1000 موظّف في الأسابيع الأخيرة.

وحسب التقرير، فقد تستمرّ باينانس في تسريح المزيد من الموظفين، ويمكن أن يصل عدد المسرّحين إلى نحو ثلث الموظّفين.

وأكّد باتريك هيلمان، كبير مسؤولي الإستراتيجيّة في باينانس، في وقت سابق من هذا الشهر، إنّه سيغادر الشركة. قائلًا إنّه كان يفعل ذلك بشروط جيّدة، ووذكرت مجلّة "فورتن" أنّه إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيّين الآخرين، كانوا يغادرون الشركة.

وخلال الأسبوع الماضي، كان الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، سي زي، قد رسم صورة متفائلة إلى حدّ كبير. وقال إنّه يتجهّز لزيادة حجم التداول خلال الأشهر الستّة المقبلة.

وأضاف "ما زلنا مبكرين للغاية، أعتقد أنّ الصناعة لا يزال لديها مجال كبير للنموّ، لذلك أنا دائمًا متفائل، أنا بنّاء، لذلك لديّ دائمًا نظرة إيجابيّة للأشياء.

وفي نهاية أيّار مايو الماضي، قامت المنصّة بتسريح "غير المؤدين والأشخاص غير المناسبين ثقافيًّا، بعد أن كان العدد الإجماليّ لموظّفي الشركة نحو 8000 موظّف.

وتواجه باينانس تدقيقًا تنظيميًا شديدًا في جميع أنحاء العالم، حيث اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الشهر الماضي منصة التداول ومؤسسها بانتهاك قواعد الأوراق المالية.

ويتخوّف ملايين من المتداولين والمستثمرين في العملات الرقميّة، من هذا الإجراء ضدّ شركة باينانس، وتأثيراته الكبيرة التي يمكن أن تمتدّ إلى كامل أسواق العملات الرقميّة في العالم، نظرًا لأنّ باينانس تعتبر منصّة التداول الأولى في هذا المجال.

وخسرت عملة باينانس المستقرة - BUSD ما يقارب المليار دولار من قيمتها السوقية الإجمالية، مما جعل ترتيبها يتراجع إلى المركز الرابع في ترتيب العملات الرقمية المستقرة بعدما كانت في المركز الثالث.