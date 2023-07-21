هل تطلق شركة "تيسلا" خدمة الدفع عبر "بتكوين"؟

يرجّح مختصّون أن يعطي ذلك الأمر في تسهيل الدفع من خلال بتكوين ودوجكوين، حيث يعتقد أنّها أصبحت قريبة جدًا.

أضافت شركة "تسلا" للسيّارات الكهربائيّة ميزة الدفع بالبتكوين والدوجكوين إلى كود مصدر موقع الويب الخاصّ بها، وذلك حسب تقرير نشره موقع "إنفستنغ" الاقتصاديّ.

وبحسب باحثين، فإنّ كلمة "بتكوين" و"دوجكوين" موجودتان بالفعل كجزء من الكود وراء الموقع.

وفي كانون الثاني/ يناير 2023، أضاف موقع الويب الخاص بشركة صناعة السيارات الكهربائية ميزة ممدفوعات الكريبتو على صفحتها، وبقيت منذ ذلك الحين، على الرغم من أنّها لم تتحقق في ذلك الوقت.

ويرجّح مختصّون أن يعطي ذلك الأمر في تسهيل الدفع من خلال بتكوين ودوجكوين، حيث يعتقد أنّها أصبحت قريبة جدًا.

ومن المعروف أنّ الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمجتمع دوجكوين، وذلك بفضل تغريداته على عملة الميم، وبالتالي، من المحتمل أن يدمج تسلا وتويتر دوجكوين مع البتكوين في الدفعة الأولى من العملات المشفرة عنند إطلاقها.

ولا يزال رجل الأعمال والملياردير الأميركيّ، إيلون ماسك، يثير الجدل بعد استحواذه على منصّة "تويتر"، سواق من خلال تصريحاته وقراراته المتعلّقة بالمنصّة، أو حول "التلاعب" الذي غالبًا ما يتّهم بالقيام به في سوق الأعمال المشفّرة.

وكان ماسك قد أعلن في الآونة الأخيرة، عن خطّة لتطوير المنصّة، من شأنها أن تسمح لناشري الوسائل الإعلاميّة بتقاضي بدل من المستخدمين، مقابل قراءة كلّ مقال، يما حذّر خبراء من نيّته ربط موقع "تويتر" بعملات مشفّرة، مثل "دوج كوين" أو "شيبا".

وتعرّض ماسك لانتقادات شديدة في سوق العملات المشفّرة، بسبب اتّهامات طالته مفادها أنّه يتلاعب بالأسواق من خلال تصريحاته وتغريداته عبر المنصّة.

