الملياردير الأميركي تيم دريبر يتوقّع أن يتفوّق البتكوين على العملات الورقيّة

دافع دريبر بقوّة عن عملة البتكوين كبديل قويّ للعملات الورقيّة التقليديّة، وذلك من خلال نظام لامركزيّ يتضمّن مئات الآلاف من العقد للتحقّق من المعاملات، وتابع أنّ تقنيّة البتكوين، تفوق حاجة البنوك والحكومات لتحديد قيمة العملة

أعرب الملياردير الأميركي تيم دريبر، في لقاء أجري معه على "فوكس بيزنس"، أنّ العملة الرقميّة المشفّرة "بتكوين"، سوف تتفوّق على العملات الورقيّة وتؤدّي إلى اعتمادها على نحو واسع.

وخلال حديثه، أكّد دريبر على أنّ عملة بتكوين، هي أكثر أمانًا من البنوك والحكومات، التي تستطيع التحكّم في العملات.

ودافع دريبر بقوّة عن عملة البتكوين كبديل قويّ للعملات الورقيّة التقليديّة، وذلك من خلال نظام لامركزيّ يتضمّن مئات الآلاف من العقد للتحقّق من المعاملات، وتابع أنّ تقنيّة البتكوين، تفوق حاجة البنوك والحكومات لتحديد قيمة العملة.

وتوقّيع دريبر بأنّ ثمّة تحوّل تدريجيّ حاصل نحو مدفوعات بتكوين، ما يؤدّي إلى زيادة الاعتماد، وذلك بسبب أنّ المزيد من تجّار التجزئة يدركون وفورات التكلفة المحتملة لقبول بتكوين.

وأضاف "إنّ بتكوين مقبولة في جميع أنحاء العاالم. إنّها مسألة وقت فقط قبل أن يبدأ تجّار التجزئة في إدارك أنّه يمكنهم توفير 2٪ (نسبة بطاقة الائتمان) من خلال قبول بتكوين.

وحمل دريبر وجهة نظر متفائلة فيما يتعلّق بالتأثير المحتمل لعملة البتكوين. كما أكّد من خلال تقييمه للمستقبل، أنّ العملة تلعب دورًا تحويليًّا في التجارة.