توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي

تقرير اقتصادي يرجح أن يبلغ متوسط سعر الذهب نحو 1900 دولار في الربع الثالث و 1950 دولار في الربع الرابع، ثم ترتفع الأسعار مرة أخرى في الربع الأول من عام 2024 إلى 2000 دولار

يتوقع خبراء "جي بي مورجان" ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة لتصل إلى مستويات 2000 دولار للأوقية مع نهاية العام الجاري، ثم ترتفع إلى مستويات قياسية بالتزامن مع بدء خفض الفائدة الأميركية في العام المقبل.

و"جي بي مورجان" هو أكبر بنك في الولايات المتَّحدة، وهو المزود الرئيسيّ للخدمات الماليَّة استنادًا إلى ترتيب مجلة فوربس وهو ثالث أكبر شركة مساهمة عامة في العالم.

وبحسب تقرير لـ "المتداول العربي"، يتوقع اقتصاديو المصرف الأميركي أن انخفاض العوائد الحقيقية في الولايات المتحدة وبخاصة مع بدء خفض الفائدة الأميركي في الربع الثاني من العام المقبل، سيكون محركًا كبيرًا لأسعار المعدن الأصفر، وقد تصل أوقية الذهب نحو مستوى 2175 دولار للأوقية في العام المقبل قبيل ركود الاقتصاد الأميركي المتوقع خلال 2024.

وفي السياق، يشير التقرير أيضًا، إلى توقعات لخبراء المجموعة المالية الهولندية بارتفاع سعر الذهب خلال النصف الثاني من العام المقبل، بالنظر إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يجب أن يبدأ في إيقاف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتًا، جنبًا إلى جنب مع حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي وهو ما يدعم أسعار الذهب مستقبلا.

من جهة ثانية، وفي الوقت ذاته، رجح اقتصايو البنك الأوروبي، يتابع التقرير، بأن يبلغ متوسط سعر الذهب نحو 1900 دولار في الربع الثالث و 1950 دولار في الربع الرابع، ثم ترتفع الأسعار مرة أخرى في الربع الأول من عام 2024 إلى 2000 دولار، وذلك مع افتراض بأن الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بالربع الأول من العام المقبل.