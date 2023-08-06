العملات الرقميّة: مستقبل الأنظمة اللامركزيّة في الاقتصاد

من المتوقّع أن يكون للتبنّي الواسع النطاق للعملات الرقميّة آثار كبيرة على الاقتصاد التقليديّ، حيث تقدّم العملات الرقميّة معاملات عبر الحدود أسرع وأرخص مقارنة بالأنظمة المصرفيّة التقليديّة

خلال العقد الماضي، شهدت العملات الرقميّة نموًّا واعتمادًا سريعًا، ممّا أدّى إلى تحوّل المشهد الماليّ وتحدّي الأنظمة الاقتصاديّة التقليديّة، حيث أدّى ظهور العملات المشفّرة مثل بتكوين وإيثيريوم والعديد من العملات الأخرى إلى ثورة في عالم المال، وذلك بسبب طبيعتها اللامركزيّة والآمنة بإحداث ثورة في المعاملات والاستثمار والتجارة العالميّة، وفي الوقت الّذي يتطلّع فيه الخبراء إلى العشرين عامًا القادمة، فمن الواضح بشكل متزايد أنّ العملات الرقميّة ستستمرّ في الهيمنة على المشهد الاقتصاديّ، ممّا يؤدّي إلى حقبة جديدة من الإمكانيّات الماليّة.

والعملات الرقميّة، الّتي يشار إليها غالبًا باسم العملات المشفّرة، هي أصول افتراضيّة أو رقميّة مصمّمة لتعمل كوسيط للتبادل، وعلى عكس العملات الورقيّة التقليديّة الّتي تصدرها الحكومات، فإنّ العملات الرقميّة لا مركزيّة، باستخدام تقنيّة بلوكشين للحفاظ على الشفّافيّة والأمان والثبات.

وتمّ تقديم عملة البيتكوين، وهي العملة المشفّرة الأولى والأبرز، في عام 2009 من قبل شخص مجهول أو مجموعة معروفة باسم ساتوشي ناكاموتو، حيث اكتسبت زخمًا كبديل للنظام الماليّ الحاليّ، إذ قدّم رسوم معاملات أقلّ وتحويلات أسرع عبر الحدود، ومنذ ذلك الحين، ظهرت العديد من العملات المشفّرة الأخرى، لكلّ منها ميزات فريدة وحالات استخدام، ممّا أدّى إلى تنويع سوق العملات الرقميّة.

وبحسب خبراء، ستؤدّي التطوّرات في تقنيّة بلوكشين إلى تحسين قابليّة التوسّع والأمان وسرعة المعاملات، ممّا يجعل العملات الرقميّة أكثر كفاءة وعمليّة للاستخدام اليوميّ، ومع مرور كلّ عام، سيتبنّى المزيد من الشركات والمؤسّسات والأفراد العملات الرقميّة كطريقة دفع مقبولة، ممّا يعزّز مكانتهم في الاقتصاد العالميّ، بالإضافة إلى أنّ العملات الرقميّة لديها القدرة على تمكين المليارات من الأفراد الّذين لا يتعاملون مع البنوك أو الّذين لا يتعاملون مع البنوك في جميع أنحاء العالم، ممّا يوفّر الوصول إلى الخدمات الماليّة والفرص الّتي كانت بعيدة المنال في السابق.

من المتوقّع أن يكون للتبنّي الواسع النطاق للعملات الرقميّة آثار كبيرة على الاقتصاد التقليديّ، حيث تقدّم العملات الرقميّة معاملات عبر الحدود أسرع وأرخص مقارنة بالأنظمة المصرفيّة التقليديّة، ومع تزايد اعتمادها، يمكن أن تصبح التحويلات الدوليّة أكثر بساطة، ممّا يعود بالفائدة على الأفراد والشركات، كما يمكن أن تستكشف البنوك المركزيّة إمكانيّة إصدار عملاتها الرقميّة للبنك المركزيّ (CBDCs) للحفاظ على السيطرة على النظام النقديّ مع دمج فوائد العملات الرقميّة.

ونظرًا لأنّ العملات الرقميّة تتيح إجراء معاملات من نظير إلى نظير دون الحاجة إلى وسطاء، فقد تواجه النماذج المصرفيّة التقليديّة تحدّيات في الحفاظ على أهمّيّتها، حيث قد تحتاج البنوك إلى التكيّف من خلال دمج خدمات العملات الرقميّة أو المخاطرة بفقدان حصّتها في السوق.

وبحسب خبراء، سيواجه المنظّمون التحدّي المتمثّل في تحقيق توازن بين تعزيز الابتكار وحماية المستهلكين، وقد يتمّ تطبيق لوائح أكثر صرامة لمنع الأنشطة غير المشروعة وضمان استقرار الأسواق الماليّة، كما أنّه من المرجّح أن تشهد محافظ الاستثمار التقليديّة تنويعًا مع تضمين الأصول الرقميّة، وقد يستكشف المستثمرون المؤسّسيّون العملات الرقميّة كفئة أصول بديلة، ممّا قد يعيد تشكيل استراتيجيّات الاستثمار.

التحدّيات والمخاطر

وفي حين أنّ هيمنة العملات الرقميّة تقدّم فرصًا مثيرة، فإنّها تأتي أيضًا مع نصيبها من التحدّيات والمخاطر، حيث يمكن أن يؤدّي تقلّب أسعار العملات الرقميّة إلى سلوك مضاربي، ممّا يؤثّر على استخدامها على نطاق واسع كوسيلة للتبادل، ولا تزال تهديدات الأمن السيبرانيّ وحوادث القرصنة مصدر قلق كبير في النظام البيئيّ للعملات الرقميّة، حيث ستكون الإجراءات الأمنيّة المحسنة ضروريّة لحماية أموال المستخدمين وبياناتهم.

وبحسب خبراء، فقد قد يؤدّي تباين الأساليب التنظيميّة عبر الولايات القضائيّة المختلفة إلى حدوث ارتباك ويعيق التبنّي العالميّ للعملات الرقميّة.

وتحمل هيمنة العملات الرقميّة على مدار العشرين عامًا القادمة إمكانات هائلة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصاديّ كما نعرفه. ستكون التطوّرات التكنولوجيّة والاعتماد العالميّ والشمول الماليّ من العوامل الرئيسيّة لقبولها واستخدامها على نطاق واسع. مع استمرار تطوّر سوق العملات الرقميّة، ستشهد الاقتصادات التقليديّة الاضطراب والتحوّل.