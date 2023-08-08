ارتفاع عجز الميزان التجاريّ في مصر 4.3%

أشارت البيانات إلى انخفاض قيمـة الصادرات 20.9 بالمئة إلى 3.38 مليارات دولار في أيار/ مايو، مقابل 4.28 مليارات دولار للشهر نفسه من العام السابق.

ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر 4.3 بالمئة في أيار/ مايو الماضي، ليسجل 3.57 مليارات دولار، وسط ضعف الصادرات، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يرتفع العجز التجاري لمصر من 3.74 مليارات دولار في الشهر المماثل من 2022.

وأشارت البيانات إلى انخفاض قيمـة الصادرات 20.9 بالمئة إلى 3.38 مليارات دولار في أيار/ مايو، مقابل 4.28 مليارات دولار للشهر نفسه من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الغاز الطبيعي والمسال 69.7 بالمئة، ومنتجات البترول 41.7 بالمئة، والبترول الخام 54.4 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال أيار/ مايو، أهمها الفواكه الطازجة 59.1 بالمئة، والملابس الجاهزة 6.2 بالمئة، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة 70.8 بالمئة.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الواردات 9.4 بالمئة لتسجل 7.12 مليارات دولار في مايو، مقابل 7.85 مليارات دولار للشهر ذاته من العام السابق.

والعام الماضي، دخلت مصر في اتفاق إصلاحات اقتصادية مع صندوق النقد الدولي، تضمن قرضا ماليا بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على شرائح، على مدى البرنامج الذي يمتد 46 شهرا.

وبدأت مصر خلال العام الجاري، تنفيذ خطة لبيع أصول حكومية للقطاع الخاص، ضمن محاولات توفير السيولة الأجنبية للبلاد، كما تعول على نمو صادراتها لدعم ميزان الحساب الجاري وخفض العجز المسجل.