تسجيل أكبر تراجع في صادرات الصين منذ 2020

انخفضت مبيعات السلع الصينية في الأسواق الخارجية بنسبة 14,5%، بمعدل سنوي الشهر الماضي، مسجلة انكماشا للشهر الثالث على التوالي، وفق الأرقام الصادرة بالدولار عن مصلحة الجمارك الصينية.

سجلت الصين الشهر الماضي، أكبر تراجع في صادراتها منذ العام 2020، بحسب ما اظهرت أرقام رسمية، نشرت اليوم الثلاثاء، فيما يعاني ثاني اقتصاد عالمي من طلب عالمي ضعيف، وتباطؤ داخلي.

وانخفضت مبيعات السلع الصينية في الأسواق الخارجية بنسبة 14,5%، بمعدل سنوي الشهر الماضي، مسجلة انكماشا للشهر الثالث على التوالي، وفق الأرقام الصادرة بالدولار عن مصلحة الجمارك الصينية.

وكان هذا التراجع الأكبر الذي يسجل منذ انخفاض نسبته 17,2 % في كانون الثاني/ يناير شباط/ فبراير 2020، عندما عانى الاقتصاد الصيني من الشلل في الأسابيع الأولى من جائحة كورونا (كوفيد-19).

وباستثناء ارتفاع في آذار/مارس ونيسان/ أبريل، شهدت الصادرات الصينية تراجعا متواصلا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وساهم احتمال حصول ركود في الولايات المتحدة وأوروبا مع معدل التضخم العالي، في إضعاف الطلب العالمي على المنتجات الصينية في الأشهر الأخيرة.

وكانت الصادرات الصينية، قد تراجعت بنسبة 12,4 % بمعدل سنوي في حزيران/ يونيو.