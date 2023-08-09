التمويل الشخصي 101: مهارات إدارة الأموال الأساسية للنجاح المالي

يحتاج تعلم التمويل الشخصي وإدارة الأموال بعض الوقت والصبر ولكن مع مرور الوقت يتقنه الفرد، ما يعمل على مضاعفة أرباحه لتحقيق النجاح المالي والوصول إلى الأهداف المالية طويلة المدى.

تُعتبر إدارة الأموال الشخصية خطوة غير سهلة، ولكن مع التعلم والصبر تؤتي ثمارها وتعود بالنفع على الفرد وتساهم في تحقيق النجاح المالي، وقد تصل به إلى القيام بأمور كثيرة لم يكن باستطاعته عملها مثل السفر لأماكن كثيرة أو كسب المزيد من الأموال وزيادة الرفاهية في حياته.

وتعد أول خطوة في نجاح التمويل الشخصي هو تعلم كيفية إدارة الأموال لتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التطور بالتدريج لخطوات أبعد وأكثر دقة، ويكمن نجاح التمويل الشخصي في تعلم عدة أمور مثل: كيفية إنشاء الميزانية وحساب النفقات وأساسيات الادخار والاستثمار.

ويعتقد البعض أن هذه الخطوات كثيرة وصعبة ولكنها مع الممارسة ستصبح بسيطة وسهلة وتتم بشكل شبه تلقائي لتصل بنا إلى مرحلة النجاح المالي، ولكن يجب الحرص دائما على تحفيز النفس للوصول إلى الحالة الصحيحة لمتابعة الأموال الشخصية واكتساب عادات مالية جديدة حتى يمكن الاستمرار في هذا الطريق.

خطوات تعلُّم التمويل الشخصي للنجاح المالي:

1. حدد هدفك

يجب تحديد الهدف المالي عبر تعلُّم التمويل الشخصي وإدارة الأموال، وذلك لأن افتقادك للهدف قد يؤدي بك إلى اليأس أو التوقف في منتصف الطريق، على عكس معرفتك بهدفك والسبب وراء رغبتك في إدارة أموالك، إذ أن ذلك سيكون بمثابة حافز دائم للاستمرار في هذا الطريق حتى تصل للهدف سواء عن طريق الإدخار أو الاستثمار أو القيام بأنشطة بعينها أو تغيير عاداتك المالية ككل.

2. اكتب بياناتك المالية في جدول

من الضروري جدًا تحديد بياناتك المالية بدقة في جدول وذلك حتى تتمكن من معرفة الأموال المتاحة لك وتعلُّم كيفية إدارتها بالشكل الصحيح، إذ يجدر بك تدوين راتبك وإجمالي نفقاتك الشهرية ومدخراتك وكل شيء بطريقة بسيطة للغاية ولكن منظمة لتساعدك على معرفة طريقك نحو النجاح المالي.

3. افتح حسابًا للاستثمار

يمكن البدء بفتح الحساب بمبلغ بسيط، ولكن هذه الخطوة مهمة في فهم الشخص لمبادئ الاستثمار وأنواع الصناديق المختلفة وكيفية عمل الحساب وإدارته، فمن المفيد جدًا التطبيق خلال فترة التعلم حتى يمكن تحقيق الهدف بسهولة وتوفير فهم أفضل لعملية إدارة الأموال.

ملحوظة: لا تتهور وتضع كل أموالك في هذا الحساب إلا بعد التعلم الكامل حتى يمكنك التصرف بشكل صحيح ودون خسارة.

4. شاهد حوارات مع الخبراء الماليين

تساهم مشاهدة هذه الحوارات في زيادة فهمك للقواعد المالية على اختلافها والاستماع لعدة آراء فيمكنك الاستفادة مما يتوافق منها مع أهدافك.

لا يجب اتباع نصائح خبراء التمويل بدون تفكير والبحث ورائها، ولكن هذه النصائح ستزيد من فهمك وتحسّن من طريقة تفكيرك في صرف المال.

5. التواصل مع أحد الأفراد الناجحين في إدارة أموالهم

التجربة خير دليل، وبالتالي فإن التواصل مع الأفراد الذين نجحوا في إتقان عملية إدارة أموالهم وحققوا أهدافهم المالية سيكون حافزًا ودافعًا جيدًا لك للتعلم والحصول على معلومات جيدة في هذا الشأن، بالإضافة لكونه سيزيد من حماسك للاستمرار في تجربتك حتى تحقق نجاحك الخاص.

6. قراءة كتب التمويل الشخصي المناسبة لأهدافك المالية

يجد البعض أن قراءة الكتب المالية أمرٌ ممل، ولكنها في الحقيقة خطوة في غاية الأهمية لتتعلم وتكتسب مهارات التمويل الشخصي، فنجد هناك العديد من الكتب المثيرة للاهتمام والسهلة وتدفعك للحماس في هذا المجال مثل كتاب "المليونير في الجوار" لتوماس جيه ستانلي وويليام دانكو، و"المال في اللعبة: 7 خطوات بسيطة نحو الحرية المالية" لتوني روبينز، و"مالك أو حياتك" لفيكي روبن وجو دومينغيز.

7. تابع مدونات التمويل الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي

تُعد المدونات وسيلة جيدة للتعرف على المزيد من الآراء المالية وذلك بعد القراءة ومشاهدة مقابلات الخبراء الماليين، والتفكير بشكل مختلف ماليًا. ولكن يجب الحرص عند متابعة هذه المدونات، فليس كل ما يُكتب عليها يكون دقيقا أو مؤكدًا، لذا يمكن الحصول على المعلومات منها والبحث فيها من مصادر متخصصة قبل اتباع أي من النصائح الموجودة على هذه المدونات.

8. استخدم أدوات المال القادرة على مساعدتك

يوجد بعض الوسائل التي يمكنها المساعدة في إدارة أموالك بشكل فعال، وذلك بأنها توفر فهمًا أفضل للتعامل مع الأموال أو التعرف على كيفية تتبع البيانات المالية وتعديلها للوصول إلى النجاح المالي، ومن هذه الوسائل نذكر التالي:

موقع تحليل "بلوم" الذي يقدم خدماته مجانًا، حيث يوفر بعض التوصيات المالية المهمة والأفكار التي تساهم في تحسين إدارة أموالك.

تطبيق "أكورنز" والذي يعد واحدًا من أهم التطبيقات التي تساعد بشكل كبير في تحسين العادات المالية للشخص وتشجعه على الادخار والاستثمار، وذلك عبر تقديم العديد من النصائح ومقالات الخبراء الماليين لتحقيق تعلم أفضل، ويمكنك من خلال التطبيق استثمار نقودك الاحتياطية في محافظ مالية مختلفة تتكون من صناديق استثمار متداولة.

إستراتيجيات لتحقيق النجاح المالي

يحتاج تعلم التمويل الشخصي وإدارة الأموال بعض الوقت والصبر ولكن مع مرور الوقت يتقنه الفرد، ما يعمل على مضاعفة أرباحه لتحقيق النجاح المالي والوصول إلى الأهداف المالية طويلة المدى.

وهنا نقدم بعض الإستراتيجيات الفعالة لمضاعفة الأرباح وتحقيق الأهداف المالية المحددة مسبقا:

ضع ميزانية محددة

يستلزم هذا الأمر متابعة نفقاتك ودخلك الشهري على مدار بضعة أشهر حتى تتمكن من وضع ميزانية محددة بشكل دقيق ومعرفة أنماط الإنفاق وطرق توفير التكاليف.

تساهم عملية وضع الميزانية في تقسيم الدخل بشكل واقعي ومعرفة النفقات والمدخرات وصافي الدخل، ولكن يجب الحرص على ثبات هذه النقاط للعمل على الالتزام بالخطة التي ستحددها لمضاعفة الأرباح.

ابدأ بعمل إضافي

خطوة مهمة في زيادة الدخل ومضاعفة الأرباح، لكن من الأفضل اختيار عمل يتناسب مع المهارات الشخصية أو الاهتمامات الخاصة بالفرد حتى يتمكن من استغلال وقت فراغه بشكل فعال وعدم الشعور بالملل أو التوتر من زيادة المسؤوليات. وقد أصبح العمل عبر الإنترنت منتشرًا خلال السنوات الأخيرة مما سهل الأمر على الأفراد في تحسين استغلال أوقاتهم وتوفير المزيد من الأرباح.

استثمر في نفسك

يفضل أن يعمل الفرد على تطوير مهاراته لتتواكب مع مستحدثات العصر والتحديات الجديدة، ويمكن اكتساب مهارات جديدة من خلال الحصول على دورات مختلفة عبر الإنترنت أو المشاركة في ورش العمل، ما قد يساهم في كسب المزيد من الأموال مستقبلا.

تقليل الديون

تقليل الديون هو من أهم طرق تحقيق النجاح المالي، وخصوصا أن الديون ذات الفائدة المرتفعة مثل بطاقات الائتمان يمكنها القضاء بسهولة على الأرباح مقللة من إمكانية الإدخار وبالتالي تحد من مضاعفة أموالك.

ولكن في حال تقليل ديونك فإنك ستتمكن من تحسين درجة الائتمان الخاصة بك وزيادة الاستقرار المالي وتحقيق أهدافك المالية طويلة الأجل بشكل أسرع.

استثمر في أصول مختلفة

مع توفير الأموال يمكنك البحث عن أصول مختلفة للاستثمار فيها ومضاعفة الأرباح الشخصية، ويجب الحرص على التعامل مع متخصصين وأهل ثقة للحفاظ على أموالك.

يمكن الاستثمار في الأسهم بعد البحث عن الشركات الجيدة والحرص على عدة عوامل مثل الصحة المالية للشركة، وفريق الإدارة الجيد، وإمكانيات النمو.

ويمكنك أيضا الاستثمار في العملات الرقمية أو العقارات ولكن المهم هو تحديد هدف إدخار شهري والالتزام به.

اطلب استشارة من متخصص مالي

تزيد فرص نجاحك في الإدخار من خلال الاستعانة بمشورة من متخصص مالي أو مستشار في هذا الشأن لكونه على دراية أكبر بالإرشادات المالية ولديه خبرات تساهم في وضع خطة جيدة لتحقيق النجاح المالي.

يجب العلم أن تحسين الدخل ومضاعفة الأرباح هو أمر يتطلب خطة طويلة المدى، الأمر الذي يحتاج معه الصبر والمثابرة والقدرة على ضبط النفس وحسن اتخاذ القرارات الذكية مع الالتزام بالخطة المحددة سواء وضعتها بنفسك أو بالاستعانة بمتخصص مالي، ولكن الأهم هو معرفة أنها خطة لتحقيق الأمان المالي للشخص وليس الثراء السريع، وبالتالي يكون التفكير في نقاط طويلة المدى هو الأساس مع الحرص على تنفيذ الخطوات بدقة للوصول إلى النجاح المالي المستهدف.