شركة حفظ الأموال المشفّرة "برايم تراست" تطلب "الحماية من الإفلاس"

كانت هيئة تنظيم الأعمال في ولاية نيفادا، قد أصدرت بتاريخ 27 يونيو أمرًا بالوقف، بعد أن قالت إنّ شركة حفظ العملات المشفّرة تعاني من نقص في أموال العملاء، ولا يمكنها احترام عمليّات السحب

تقدّمت شركة حفظ العملات المشفّرة "برايم تراست" بطلب الحماية من الإفلاس، وذلك بعد الإبلاغ عن عجز في أموال العملاء، وذلك بحسب تقرير نشره موقع "إنفستنغ" الاقتصاديّ.

وأفادت شركة "برايم تراست" بأنّها تتعامل مع 25 ألف إلى 50 ألف دائن، ولديها التزامات تصل إلى 500 مليون دولار.

وعلى الرغم من الأخبار المتداولة حول عدم الاستقرار الماليّ للشركة، إلّا أنّ مستثمرين وأعضاء في مجتمع العملات الرقميّة، أشاروا سابقًا إلى موقف الشركة الهشّ قبل أسابيع من تقديمها لطلب الحماية من الإفلاس.

وكانت هيئة تنظيم الأعمال في ولاية نيفادا، قد أصدرت بتاريخ 27 يونيو أمرًا بالوقف، بعد أن قالت إنّ شركة حفظ العملات المشفّرة تعاني من نقص في أموال العملاء، ولا يمكنها احترام عمليّات السحب.

وكانت بورصة "كوين ميترو" وبورصة "بيت غو" للعملات الرقميّة، قد نشرتا تقارير حول انقطاع الخدمة عن "برايم تراست"، كما أشار بعض المستثمرين إلى أنّ برايم تراست ستفلس في 22 يونيو.

وتزيد هذه الخطوة التي اتّخذتها "برايم تراست" من مخاوف المستثمرين والمتداولين في أسواق العملات الرقميّة، خاصّة بعد تداعيات إفلاس منصّات وشركات كبرى في عالم العملات الرقميّة، وخسارة مئات الآلاف لاستثماراتهم وأصولهم.

ووصف مستثمرون على موقع "إكس" شركة "برايم تراست" بأنّها "مخطّط احتياليّ، وسخروا من ادّعاء الشركة بأنذ "وقف عمليّات السحب مؤقّت".