الأمم المتحدة تقترح خطة على روسيا لإحياء اتفاق تصدير الحبوب

تتضمن الخطة: "ربط البنك الزراعي الروسي (RAB) بنظام سويفت، والسماح للسفن الروسية بالرسو في الموانئ الأوروبية إذا كانت تنقل فقط المنتجات الغذائية أو الأسمدة"

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خطة لروسيا من أربع نقاط لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، الجمعة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن غوتيريش قدم تفاصيل خطته في رسالة إلى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بتاريخ 28 آب/ أغسطس الماضي.

وتتضمن الخطة "ربط البنك الزراعي الروسي (RAB) بنظام سويفت، والسماح للسفن الروسية بالرسو في الموانئ الأوروبية إذا كانت تنقل فقط المنتجات الغذائية أو الأسمدة"، وفقا للصحيفة.

وذكرت "بيلد" أن غوتيريش اقترح أيضا أن "تدعم الأمم المتحدة تأمين سفن الشحن الروسية، والمساعدة في إعادة الأصول المجمدة لمنتجي الأسمدة الروس".

وأوضحت أن غوتيريش طلب بالمقابل من روسيا "العودة إلى اتفاق تصدير حبوب البحر الأسود" الذي وقعته كييف وموسكو العام الماضي.

والأربعاء الماضي، قالت الخارجية الروسية، في بيان، إن هناك "مقترحات جديدة من الأمم المتحدة لاستعادة اتفاق الحبوب"، معتبرة أنها "غير كافية".

وكانت موسكو رفضت تمديد اتفاق الحبوب في تموز/ يوليو الماضي، بحجة أن "الغرب لم يف بالتزاماته في الاتفاق"، وقالت إنها "ستمدده حال تنفيذ الجزء الروسي منها".

وتشتكي روسيا من أن القيود والعقوبات المفروضة عليها على خلفية الحرب الدائرة مع أوكرانيا أعاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وهي منتجات تعتبرها موسكو مهمة أيضا لسلسلة الغذاء العالمية.

وللحد من تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على أسعار المواد الغذائية العالمية، وقعت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود بإسطنبول يوم 22 تموز/ يوليو 2022.