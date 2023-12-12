تراجع التضخّم في الولايات المتّحدة إلى أدنى مستوى منذ 2021

بحسب بيان مكتب إحصاءات العمل، واصلت أسعار المأوى تراجعها للشهر السادس على التوالي، رافقه تراجع في بعض مشتقّات الطاقة، بصدارة البنزين، قابله ارتفاع مؤشّر أسعار الغذاء.

تراجع تضخّم أسعار المستهلك بالولايات المتّحدة إلى 3.1 بالمئة في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، عند أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2021.

جاء ذلك، في بيان صادر الثلاثاء عن مكتب إحصاءات العمل بالولايات المتّحدة، قبل يوم من إعلان نتائج اجتماع البنك الفيدراليّ الأمريكيّ بشأن أسعار الفائدة على الدولار.

وقال المكتب في بيان، إنّ التضخّم تراجع في نوفمبر الماضي إلى 3.1 بالمئة، نزولًا من 3.2 بالمئة في أكتوبر/تشرين أوّل السابق له، مقتربًا من الهدف البالغ 2 بالمئة على المدى المتوسّط.

ونفّذ الفيدراليّ الأمريكيّ 11 زيادة على أسعار الفائدة منذ مارس/آذار 2022، ليصل لمستوى 5.5 بالمئة، في محاولة لكبح جماح التضخّم الّذي سجّل في يونيو/حزيران 2022، مستوى 9.1 بالمئة، بأعلى نسبة منذ 41 عامًا.

وبحسب بيان مكتب إحصاءات العمل، واصلت أسعار المأوى تراجعها للشهر السادس على التوالي، رافقه تراجع في بعض مشتقّات الطاقة، بصدارة البنزين، قابله ارتفاع مؤشّر أسعار الغذاء.

ومساء الأربعاء، يصدر الفيدراليّ الأمريكيّ بيان لجنة السوق المفتوحة، بشأن أسعار الفائدة على الدولار، وسط توقّعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.